Bez tlaku na výkon. Politici raději zadluží stát, než aby reformovali zdravotnictví

Josef Veselka
Názor
Tu nihilistickou teorii slýchám už několik let. České zdravotnictví si prý musí sáhnout na dno a teprve potom budou politici ochotni přijmout změny, o nichž se dávno ví, že jsou nevyhnutelné. Jinými slovy, musí přijít taková krize, taková nerovnost v dostupnosti kvalitní léčby a současně takový tlak na veřejné finance, že celý systém začne být ekonomicky i společensky neúnosný.

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. (25. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Do té doby se bude pokračovat v modelu bezedné lahve. Stát do zdravotnictví neustále přilévá další miliardy, ale za nové peníze nedostává odpovídající hodnotu. Za posledních deset let se objem financí zdvojnásobil, přesto většina pacientů zásadní zlepšení nepocítila. Ano, zdravotníci mají vyšší platy a v některých segmentech je to jistě oprávněné. Ano, pacienti se v některých centrech dostanou k mimořádně moderní a drahé léčbě. Z pohledu farmaceutických firem patříme dokonce mezi progresivní země. Ale nevím, zda právě to by mělo být tím správným cílem českého státu.

Jste spokojeni se stavem českého zdravotnictví?

Jenže běžný občan změnu systému příliš nevnímá. Nedostal výrazně dostupnější péči, rychlejší systém ani efektivnější stát.

Politika okamžité spotřeby

Uvedený nihilismus nevznikl náhodou. Vychází z podstaty současného populismu, který využívá jednu ze slabin demokracie, jíž je orientace části společnosti na okamžitý prospěch. Mnoho voličů nezajímá dlouhodobá udržitelnost systému, stav veřejných financí ani to, co po nás zůstane dalším generacím. Chtějí, aby stát poskytoval stále více služeb, ideálně bez omezení a bez jakékoliv dlouhodobé odpovědnosti.

Politici tomu ochotně vycházejí vstříc. Slibují všechno všem a současně vytvářejí iluzi, že budoucí ekonomický růst všechny dluhy bez problémů zaplatí. Přitom je úplně jedno, zda jde o levici nebo pravici. Mechanismus je v obou případech stejný. Chválíme si to, co máme, a slibujeme ještě víc.

U doktora se nedoplatíme a ministerstvo ani zdravotní pojišťovna nám nepomohou

České zdravotnictví je dnes jedním z nejlepších důkazů, že tento model přestává fungovat. Náklady neustále rostou, ale efektivita systému tomu neodpovídá. Výsledkem je, že vláda musí kvůli deficitnímu systému přidávat další desítky miliard korun. Udělala to letos a velmi pravděpodobně to bude muset udělat i v příštím roce. Celé to začíná připomínat cestu, která nemůže skončit jinak než finanční krizí.

Každý, kdo chce pochopit skutečný stav českého zdravotnictví, by si měl přečíst závěry Nejvyššího kontrolního úřadu ke způsobu využívání evropských dotací. Desítky miliard korun byly investovány do přístrojů a technologií, z nichž některé se dodnes ještě ani nezačaly používat. Jen těžko si lze představit, že by podobným způsobem hospodařila soukromá firma vystavená skutečné konkurenci a odpovědnosti za vlastní přežití.

Ochromená demokracie

Vedle sebe tak dnes existují dva světy. Na jedné straně stát – obrovský, neefektivní a politiky řízený moloch, jehož managementy jsou prakticky každý měsíc cílem policejních zásahů. Na straně druhé soukromé subjekty, které často hospodaří výrazně efektivněji a vedle státních nemocnic dokážou fungovat poměrně komfortně.

Paradoxní je, že systém zatím vyhovuje téměř všem. Politici bájí o nejlepším zdravotnictví na světě, státní manažeři nakupují přístroje a materiál za nereálné ceny, zdravotníkům rostou platy a soukromý sektor žije v relativním komfortu, protože není vystaven skutečně tvrdé konkurenci.

Nemocnice za covidové miliardy nakupovaly i nepotřebné přístroje, zjistil NKÚ

Nespokojeným by ale měl být především daňový poplatník. Tedy člověk, který celý systém financuje a měl by oprávněně požadovat, aby stát fungoval efektivněji, nezadlužoval se při běžném provozu a poskytoval služby, které nebudou jen drahé, ale také kvalitní a funkční.

Když se vrátím na začátek textu, začínám chápat, proč tolik lidí tvrdí, že bez hlubší krize se české zdravotnictví nezmění. Vlna populismu dnes zcela ochromila schopnost demokracie dělat nepopulární, ale nutné kroky. Na zdravotnictví je to vidět možná nejlépe. Z odhodlaného reformátora českého zdravotnictví se dnes stal vyhynulý druh.

