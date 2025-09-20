Záchranáři jsou specifičtí doktoři. Jejich názor bychom měli brát vážně

Smutnou zajímavostí je, že si na daný typ přístroje stěžovali již v minulosti. Případ se nyní řeší na úrovni Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který se podobnými komplikacemi spojenými se selháním nějakého zdravotnického prostředku zabývá.
Velmi nepravděpodobné přežití pacienta
A nyní trochu kontextu, který ze společenského hlediska může být důležitější než zpráva samotná. V případě, že pacienta resuscitujeme, pak v prvních minutách klesá jeho šance na přežití asi o deset procent každou minutu. To znamená, že čtyři minuty prodlení s defibrilací (elektrickým výbojem) mu tu šanci možná snížily o necelých čtyřicet procent.
Další důležitou zprávou je obecně platný fakt (individuálně platit samozřejmě nemusí), že záchranáři jsou mezi lékaři naprosto specifickou skupinou. Spolupracoval jsem s nimi třicet let, kdy mi vozili zresuscitované anebo právě resuscitované pacienty, a jednu věc jsem se za ta léta naučil – záchranářům můžete opravdu věřit. Zpravidla to jsou lidé velmi přímočaří, kteří nevzešli z akademického prostředí velkých nemocnic, a to je naprosto specificky a velmi sympaticky zmodifikovalo. Když tedy záchranář něco tvrdí, pak je to nejen pravda, ale mělo by to být vnímáno velmi vážně.
Stačí totiž pouhé desítky vteřin na to, aby umělá inteligence našla na internetu další případy, kdy daný typ defibrilátoru z různých důvodů rovněž selhal. A to je svým způsobem stejně závažné, jako kdyby řidiči v autě selhalo řízení. Už tak nejisté přežití pacienta se stává velmi nepravděpodobným. Ano, zázraky se dějí a jednou od nás odešel pacient po svých i po dvaadevadesátiminutové resuscitaci, ale to jsou právě ty rarity, které medicínu naštěstí také doprovázejí.
Sám jsem zažil desítky případů, kdy jsem si řediteli nemocnice a jeho provoznímu a lékařskému náměstkovi stěžoval na nejrůznější selhání nemocniční techniky a jejich reakce byly dvojího druhu: buď cynická, anebo povýšeně papalášská. Nikdy jim nešlo o faktické řešení problému. Ne, nepřál bych to nikomu. O to méně lékařce, která se prý v Humpolci po této příhodě zhroutila.
Cesta k zásadnímu obratu
Resuscitace je totiž ve světě záchranářů ten nejurgentnější stav, který v oboru mají. Kvůli možnosti zachránit život právě v takové situaci, jdou dokonce někteří mladí lékaři tento obor dělat. Na druhou stranu, selhání techniky anebo vlastní chyby si člověk později dlouho vyčítá a dělá všechno proto, aby se už nikdy neopakovaly. A v takovou chvíli nastupuje cosi, co bych nazval lidským faktorem. Míním tím pochopení a chuť zodpovědných manažerů přijít s řešením, které lékařům vychází vstříc.
Kdo se někdy do podobné situace dostal, ví, že výrobce či distributor techniky najde vždy řadu dobrých důvodů, proč přístroj selhal. Nejčastěji se řekne, že nebyl správně obsluhován. Po určité době se pak může ukázat, že kumulace podobných komplikací konečně vede k zásadnímu obratu. Jen to ale nesmí stát moc životů a nesmí to trvat moc dlouho.
Pokud si tedy humpolečtí záchranáři stěžují, že určitý typ defibrilátoru nefunguje, je nutné brát to s maximální vážností. Druhé podobné úmrtí už by mělo být vnímáno jako selhání zodpovědných.