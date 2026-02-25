Přišel čas na reformy. Personální zemětřesení ve zdravotnictví je spíše příležitostí než hrozbou

Josef Veselka
Názor   18:00
V souvislosti s výročím bezprecedentního policejního zásahu v motolské nemocnici je na místě položit si jednoduchou, ale podstatnou otázku: které tři osoby byly ještě před rokem považovány za nejmocnější v českém zdravotnictví? Odpověď se může v detailech lišit, základní obrysy tehdejší moci však byly docela zřejmé.
Fotogalerie4

Fakultní nemocnice Motol. | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Exministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Na prvním místě se logicky nabízel ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Z Palackého náměstí řídil největší nemocnice a ústavy a současně podepisoval úhradovou vyhlášku, tedy dokument, který fakticky určuje ceny na zdravotnickém trhu pro následující rok. Jde o mimořádnou koncentraci personální i ekonomické moci, která v evropském kontextu nemá mnoho obdob. Ostatně ještě po prohraných volbách zveřejnilo ministerstvo vyhlášku, jež pro současnou vládu znamenala zhruba dvacetimiliardový deficit v roce 2026.

Jste spokojeni se stavem českého zdravotnictví?

celkem hlasů: 28

Druhým mužem v pořadí byl dlouholetý ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek. Instituce, kterou vedl více než deset let, loni rozdělila přes tři sta miliard korun. Ještě před několika měsíci byl jeho manažerský výkon – navzdory deficitnímu hospodaření – oceněn dvoumilionovou roční odměnou. Tento týden byl odvolán.

Ředitel VZP Zdeněk Kabátek

Bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík.

A třetím symbolem moci byl po dlouhá léta ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík. Čtvrt století v čele největší nemocnice v zemi a bezproblémová kohabitace se všemi politickými reprezentacemi je výmluvnou zprávou nejen o stavu českého zdravotnictví, ale i domácí politiky. Před rokem si pro něj přišla policie.

Nikdo z těchto mužů dnes ve své kanceláři nesedí. Stejně tak několik dalších ředitelů fakultních nemocnic a není vyloučeno, že personální obměna ještě neskončila. Na někoho může tento vývoj působit znepokojivě, pro české zdravotnictví však může znamenat spíše příležitost než hrozbu.

Strategii určuje premiér

Jmenovaní „tři králové“ však nikdy nebyli poslední instancí moci. Nad nimi stál a stojí premiér, který určuje strategii vlády a její skutečné priority. Když se Vlastimil Válek ujal ministerského postu, představil poměrně ambiciózní reformní agendu. Krátce poté premiér Petr Fiala prohlásil, že ODS má se zdravotnickými reformami špatné zkušenosti. A tím celý proces fakticky skončil. Do konce volebního období se v resortu nezreformovalo nic podstatného.

Změna ve zdravotnictví, z VZP odvolali Kabátka. Měl škraloup, souhlasí Vojtěch

Dnes premiér ve svých vystoupeních zmiňuje priority, které zjevně souvisejí i s jeho osobní zkušeností – onkologii, duševní zdraví či novou pražskou nemocnici. Ministr zdravotnictví má těch priorit pochopitelně více. Rozhodující otázkou bude, co z nich se skutečně podaří prosadit.

Jedno je však zřejmé: za poslední dekády nebyly podmínky pro hlubší změny ve zdravotnictví příznivější než nyní. Personální zemětřesení se časem uklidní. A pak se ukáže, co byly pouhé sliby, a co skutečná vůle ke změně.

Vstoupit do diskuse

Skandální, nesouhlasí Babiš s podmínkou za týrání psa. Tejc podle něj podá stížnost

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (23....

Názor

Přišel čas na reformy. Personální zemětřesení ve zdravotnictví je spíše příležitostí než hrozbou

Policisté zasahují ve Fakultní nemocnici v Motole. (24. února 2025)

Gates přiznal nevěru s dvěma Ruskami, nikoli však sex s Epsteinovými oběťmi

Zakladatel Microsoftu, miliardář Bill Gates s americkým finančníkem a sexuální...

Úhel pohledu

Víc než estetický problém. Prázdné poslanecké lavice slouží jako vizitka politické morálky

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. (3. února 2026)

Vždyť podporuji válku! Putinův exporadce dostal pokutu, nepřihlásil se jako agent

Prokremelský ruský politolog, bývalý poradce prezidenta Vladimira Putina Sergej...

Soud odvolal miliardáře Janečka z vedení jeho nadace. Vyvedl z ní miliony

Podnikatel Karel Janeček odevzdal 73 037 podpisů, aby mohl kandidovat na...

Brusel píše do Prahy. Chce vědět, jak Česko brání Babišovu střetu zájmů

Andrej Babiš navštívil Krajskou nemocnici Liberec. (17. února 2026)

Po Václavu Fischerovi vyhlásili v Německu pátrání. Údajně zneužil podporu

Václav Fischer v Show Jana Krause

Doporučujeme

Na sjezdu komunistů. Když Chruščov odhalil Stalinovy zločiny a Gorbačov zahájil rozpad SSSR

27. sjezd Komunistické strany SSSR, který se konal ve dnech 25. února až 6....

Komentář

Nesnášíte Macinku? Přečtete-li si jeho projevy v OSN, můžete změnit názor

Český ministr zahraničí Petr Macinka na zasedání Rady bezpečnosti OSN. (24....

Snad se Macinkovou řečí inspiruje SPD, zní z opozice. Projev chválí i Pavlův poradce

Ministr zahraničí Petr Macinka v RB OSN (24. února 2026)

VIDEO: První tramvaj otestovala Dvorecký most, otevřou ho patrně v půlce dubna

Na nový Dvorecký most vyjela poprvé testovací tramvaj. (25. února 2026)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.