Přišel čas na reformy. Personální zemětřesení ve zdravotnictví je spíše příležitostí než hrozbou

Na prvním místě se logicky nabízel ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Z Palackého náměstí řídil největší nemocnice a ústavy a současně podepisoval úhradovou vyhlášku, tedy dokument, který fakticky určuje ceny na zdravotnickém trhu pro následující rok. Jde o mimořádnou koncentraci personální i ekonomické moci, která v evropském kontextu nemá mnoho obdob. Ostatně ještě po prohraných volbách zveřejnilo ministerstvo vyhlášku, jež pro současnou vládu znamenala zhruba dvacetimiliardový deficit v roce 2026.
Druhým mužem v pořadí byl dlouholetý ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek. Instituce, kterou vedl více než deset let, loni rozdělila přes tři sta miliard korun. Ještě před několika měsíci byl jeho manažerský výkon – navzdory deficitnímu hospodaření – oceněn dvoumilionovou roční odměnou. Tento týden byl odvolán.
A třetím symbolem moci byl po dlouhá léta ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík. Čtvrt století v čele největší nemocnice v zemi a bezproblémová kohabitace se všemi politickými reprezentacemi je výmluvnou zprávou nejen o stavu českého zdravotnictví, ale i domácí politiky. Před rokem si pro něj přišla policie.
Nikdo z těchto mužů dnes ve své kanceláři nesedí. Stejně tak několik dalších ředitelů fakultních nemocnic a není vyloučeno, že personální obměna ještě neskončila. Na někoho může tento vývoj působit znepokojivě, pro české zdravotnictví však může znamenat spíše příležitost než hrozbu.
Strategii určuje premiér
Jmenovaní „tři králové“ však nikdy nebyli poslední instancí moci. Nad nimi stál a stojí premiér, který určuje strategii vlády a její skutečné priority. Když se Vlastimil Válek ujal ministerského postu, představil poměrně ambiciózní reformní agendu. Krátce poté premiér Petr Fiala prohlásil, že ODS má se zdravotnickými reformami špatné zkušenosti. A tím celý proces fakticky skončil. Do konce volebního období se v resortu nezreformovalo nic podstatného.
Dnes premiér ve svých vystoupeních zmiňuje priority, které zjevně souvisejí i s jeho osobní zkušeností – onkologii, duševní zdraví či novou pražskou nemocnici. Ministr zdravotnictví má těch priorit pochopitelně více. Rozhodující otázkou bude, co z nich se skutečně podaří prosadit.
Jedno je však zřejmé: za poslední dekády nebyly podmínky pro hlubší změny ve zdravotnictví příznivější než nyní. Personální zemětřesení se časem uklidní. A pak se ukáže, co byly pouhé sliby, a co skutečná vůle ke změně.