Pohne motolský policejní masakr zdravotnictvím? Potřebovalo by to

Od roku 2020 do něj plynou stále vyšší a vyšší částky, příspěvky za státní pojištěnce se automaticky valorizují. Zatímco požadavky zdravotníků se stupňují, na efektivitu vynaložených prostředků nedohlíží nikdo a ministr místo toho fantazíruje o tom, jak bychom si měli připlácet.

V souvislosti s jakýmkoli rozkrádáním ve zdravotnictví skoro každého napadne, na co bych si měl připlácet, když nemocniční managementy kradou v milionech? Zvláště pravice, která čas od času připouští nějakou spoluúčast pacientů, může zaplakat, po téhle kauze se bude každé další vytahování peněz z kapes daňových poplatníků, směřujících do zdravotnictví, jevit jako nebetyčná drzost.

Už dnes nese čistě manažerský přístup ve zdravotnictví znaky ryzího cynismu, třeba slyšíme-li úvahy o tom, že poplatek za pohotovost by se mohl zvýšit z 90 korun na tři stovky. Prý na pohotovost chodí čím dál více lidí a to prý i s chronickými obtížemi. Asi ano, ale pátral někdo po příčině?

Není náhodou mezi těmi, kteří si „zaskočili“ na pohotovost, poměrně velké procento pacientů, kteří nemohou sehnat příslušného ambulantního specialistu? Jaký by byl efekt skokového zvýšení, neocitly by se některé skupiny obyvatel bez péče? A jaké by to nakonec mělo ekonomické dopady na zdravotnictví, protože neléčení chronici nutně končí v nemocnicích se složitými a nákladnými diagnózami? Nevíme, možná se o to ani nikdo nezajímá, ale recept neustálého zdražování zdravotnických služeb a přilévání peněz nás k lepší a dostupnější péči nepřivede, zvláště v našich poměrech.

Bez veřejné kontroly

Ať již dopadne motolská akce odsouzením či osvobozením obviněných, opět potvrdila, že neexistuje veřejná kontrola největších nemocnic. Motol, stejně jako Homolka za časů pana ředitele Dbalého, vykazoval zisk a s nemocnicí panovala všeobecná spokojenost. Že si každá nemocnice může od komerčních subjektů koupit nějaký ten honosný titul nemocnice roku v libovolném množství kategorií, to už je jen roztomilý detail.

Nemocnice vlastně nikdo neřídí a například sporný projekt motolského onkologického centra, na který byl tak pyšný Andrej Babiš i současný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, je vlastně jen politickým zadáním, které šikovný politik a ředitel Motola Ludvík rychle splnil.

Nechceme-li hledět na nemocnice jako na bezednou černou díru, ve které policie spolehlivě vždy objeví defraudanty a úplatkáře, je nutné změnit systém řízení a se systémem též síť nemocnic. Vždyť ta naše pořád odpovídá počátkům minulého století a v nemocnicích si dělají představitelé medicínsko-stavebního komplexu de facto, co chtějí. Stačí sehnat politickou podporu a postavíte si v nemocnici nový pavilon, pořídíte si nový drahý přístroj a aktéři budou spokojeni.

Jestli je pavilon či přístroj potřeba a zda má fungovat právě v té které konkrétní nemocnici, už se nikdo neptá a už vůbec nikdo nezkoumá, zda by nebylo racionální infrastrukturu budovat jinde, protože tam disponují kompetentnějším personálem a obsloužili by více pacientů. Jen se podívejte, jaký povyk způsobuje racionální a pro pacienty přínosná snaha rušit porodnice, v nichž se skoro nerodí, a kde porodníci nemohou mít dostatek praxe.

Vedle optimalizace nemocniční sítě a posílení počtu neakutních lůžek je samozřejmě nutné řešit též obří problém amortizace nemocnic. Při koncipování zákona se zapomnělo na to, že budovy stárnou a je nutné je rekonstruovat a čas od času stavět i od základu. Takže zatímco víme, jaká část vybraného pojistného má jít na platy, kolik na prevenci, kolik na provoz nemocnice, na amortizaci budov nejde vůbec nic. Ředitelé pak musejí improvizovat a čarovat s rozpočty, ocitají se na hraně zákona. To však v žádném případě neomlouvá žádnou zlodějnu.

Na reformu si počkáme

Současný ministr zdravotnictví se situací už nepohne, je to vlastně neškodný snílek, který nevyřešil nedostatek některých léčiv, ani jejich reexport. Ve sněmovně zatím nic neprosadil a většinu toho, čím se vychloubal ve stále ještě neschválených zákonech, mají zařídit zdravotní pojišťovny za něj. Bude-li příštím premiérem Andrej Babiš, revoluce nás též nečeká, svého jediného odborníka exministra Vojtěcha znechutil a uklidil do Finska. Navíc jakákoli redukce nemocniční sítě by se setkala s odporem místních, pro které je i ten nejmizernější špitál svatý. A jak známo, Andrej Babiš si „naše lidi“ nechce naštvat.

A tak na reformu budeme čekat a přitom se budeme divit, či si zoufat, nad dalšími a dalšími případy korupce ve zdravotnictví. Přitom stačí chtít a mít odvahu ke změně. Jenže to by tuzemská politika musela být funkční a ne jen hloupou rvačkou rozkmotřených bratrstev. Systém může vylepšit kdokoli, stačí dát na odborníky, odříznout se od zájmových skupin a přemýšlet komplexně. Jenže to chce odvahu, protože každá změna bude nepopulární a nemusí se okamžitě projevit jako blahodárná. Voyeuři mezi námi se mohou těšit na nové slizké policejní historky o tom, co si za nakradené peníze ten či onen nemocniční manažer pořídil. Ostrý obraz a dobrý zvuk!