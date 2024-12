Frankensteinovy žebernatky: vědci poskládali živé zvíře z několika kousků

Víte, co jsou to žebernatky? Pokud nejste profesionální zoologové nebo se alespoň nezajímáte o rozmanitost života, je to jen málo pravděpodobné. Mohli jste je mít nanejvýš v nějaké středoškolské učebnici biologie. Od té doby jste na ně ale téměř jistě zapomněli. Jde o nepříliš početnou skupinu živočichů. Zatím bylo popsáno jen něco přes stovku jejich druhů. Možná 150. Od pohledu připomínají medúzy. Podle vědců jim ale nejsou příliš příbuzné.

Zoologové počítají žebernatky mezi zhruba čtyřicítku základních kmenů. Jde o skupiny, které mají svůj jedinečný tělní plán odlišný od všech ostatních větví evolučního stromu života. Jiné příklady kmenů jsme třeba my, strunatci, měkkýši nebo členovci.

Žebernatky mívají průhledná, často světélkující želatinovitá těla. Tvarem se od sebe dost liší. Většina žebernatek má však na těle osm pruhů pokrytých bičíky. Slouží jim k plavání. Pruhům se říká také žebra, z čehož pochází i název celé skupiny. Postavení žebernatek v rámci rodokmenu všeho živého ještě není úplně vyřešeno. Jsou však bezpochyby velice starobylé.

Trable s imunitou

Nejstarší zkameněliny žebernatek pochází z doby před zhruba 550 miliony let. Nebo je alespoň paleontologové za žebernatky považují. Momentálně se zdá, že náš poslední společný předek se žebernatkami mohl žít ještě dřív než náš poslední společný předek s korály a medúzami. Žebernatky dnes působí jako velice jednodušší tvorové. V dávných dobách však mohla být stavba jejich těl o něco komplikovanější.

Každopádně ale dnes nemají imunitní systém schopný rozeznávat vlastní buňky od cizích. Což mě konečně přivádí k příběhu Viktora Frankensteina a jeho monstra. Hlavní hrdina románu od Mary Shelleyové z roku 1818 přišel na způsob, jak znovu oživit neživou hmotu.

Z materiálu sebraného v márnicích, na hřbitovech a jatkách pak sestavil umělého člověka. Dopadlo to ale jinak, než si představoval. Tvor se pustil do vraždění Frankensteinových příbuzných.

V reálném světě je sestavení nového živočicha z kousků několika jiných problematické. Už jen transplantace jednotlivých orgánů je složitá záležitost. Pacienti po nich obvykle berou až do konce života léky potlačující imunitu. Bez nich by jejich tělo cizí orgán takzvaně odhojilo.

Transplantace hlavy

Předkové žebernatek se však od těch našich nejspíš oddělili ještě před vznikem imunitního systému. Problémy s cizími buňkami dodnes neřeší. Nedávno to zjistil japonský biolog Kei Jokura z Národního instantu pro základní biologii. Sídlí ve městě Okazaki na ostrově Honšů. Jokura se svými spolupracovníky zkoumal žebernatky Mnemiopsis leidyi. Všiml si podivných jedinců. Vypadali jako dvě zvířata spojená dohromady.

Další pokusy ukázaly, že když se dvě zraněné žebernatky spojí, v devíti z deseti případů dojde k jejich vzájemnému splynutí. Na výzkum Jokurova týmu teď navázali Leonid L. Moroz a Tigran P. Norekian z Floridské univerzity. Povedlo se jim vyrobit několik desítek Frankensteinových žebernatek.

Zvládli i spojit část těla obsahující mozek jednoho zvířete se zbytkem z jiného. U lidí by šlo o transplantaci hlavy. Nově zvyklí tvorové místo vraždění příbuzných svých tvůrců jen klidně plavali v akváriu. Shrnuto: Victor Frankenstein nejspíš pracoval s nesprávným kmenem. Kdyby se zaměřil na žebernatky, měl by asi větší úspěch.