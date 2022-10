Názor

Chtěli bychom, aby nás v zákonodárných orgánech zastupovali jen ti nejlepší z nás? Nepochybně, kvalifikovaně rozhodovat je opravdu těžká práce a měl by za to být každý náležitě placen. Jenže dojde-li na odměny poslanců a dalších ústavních činitelů, každý jde do vývrtky a zuří. To přece nejde, aby tolik brali, a ještě ty náhrady! No škandál!