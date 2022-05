Názor

Evropská komise představila svůj plán, jak v příštích pěti letech ukončit závislost na dodávkách energetických surovin z Ruska. Jedním z kroků má být zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 na 45 procent. Původní plány z doby před ruským útokem proti Ukrajině přitom počítaly s 30 procenty. Zní to jako zpráva, že Evropa se shodla na tom, že bude víc zelená. Nemusí to ale být pravda.