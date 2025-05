LOMBORG: Předražený klam. Lži o levné zelené energii poškozují zejména chudé země

Úhel pohledu 15:30

Zeptejte se rodin v Německu a ve Velké Británii, co se stane, když do národního energetického mixu přidáváte stále víc a víc údajně levné solární a větrné energie, a oni se podívají na účty za elektřinu se slovy: „Pěkně se prodraží.“ To je přesný opak všeho, co nám bylo předkládáno. Zelená energie má být podle všeho neuvěřitelně levná, nicméně pravda je někde jinde.