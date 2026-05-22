Kdo není stižen slepotou, má vše před očima. Právě byl do vazby pro korupci uvržen Andrij Jermak. Vždy tak pověstně blízký spolupracovník prezidenta Zelenského, až to vyvolávalo specifické pověsti. Každopádně když začalo být bývalému vedoucímu prezidentské kanceláře úzko, nejprve se se svým formálním šéfem snažili ovládnout protikorupční složky. Zabránily tomu však cizí zájmy, jež dokonce podnítily místní nesouhlasné demonstrace.
Na rozdíl od jiných známých „firem“ z korupční chobotnice, Timura Mindiče nebo Oleksandra Zuckermana, pak ovšem Jermak neprchl do Izraele. Ani neodešel na frontu, jak s hranou kajícností před frustrovanou veřejností sliboval. Tudíž byl nakonec zatčen. Nicméně obratem, po zaplacení obrovské kauce z neznámého zdroje, i propuštěn. A u bran věznice si ho už převzali lidé ze Zelenského ochranky.
Jermak opustil vazbu, sehnal desítky milionů na kauci
Je vlastně jisté, že tolik vzývaný evropský lid se skládá nejen na zlaté toalety východní oligarchie, ale i na beztrestnost jejich uživatelů. Kruhový vývoj trefně shrnuje exilová ukrajinská historička Marta Havryshko: „Západ posílá peníze. – Zelenského přítel Jermak je krade. – Jermak je vyhozen, stíhán a zneuctěn. – Přesto je stále chráněn strážemi placenými z téže západní pomoci.“
O děsivých aspektech všeobecně upadající Ukrajinské republiky by šlo mluvit předlouho. Krom gigantické korupce absurdně zaštiťované Zelenským, který se rád chlubí nízkou mzdou hlavy státu, je toho přehršel. Obrovské, a proto tajené frontové ztráty, demografická katastrofa, masové násilné verbování s oběťmi na životech, šovinistické milice, co pomohly Západu zatrhnout mírová jednání Kyjeva s Moskvou atd.
Boj proti korupci je symbolem boje mezi starou a novou Ukrajinou. Ta nová prozatím vyhrává
Situace rozhodně nemá a nikdy neměla vojenské řešení. Je proto nutno skončit s absurditou stávajícího vývoje. Včetně dětinské manipulace o ukrajinském boji za Evropu, s frázemi typu „protože Putin“.