A vida, týden se s týdnem sešel, a Syrskyj je pryč. Dozvěděli jsme se to tak, že v úterý v noci napsal Zelenskyj na webový Telegram, že novým náčelníkem generálního štábu je Mychajlo Drapatyj. Svět se ptá proč a probírá různé spekulace. Fedorov byl velmi oblíbený. Když byl „odejit“, začaly tisícové demonstrace za jeho návrat i za odvolání Syrského.
Je těžké stanovit, kde přesně končí populistický „tlak ulice“, která si chce vládu ochočit, a kde přesně začíná demokratický „tlak veřejnosti“.
Znamená to tedy, že když Zelenskyj Syrského odvolal, podlehl tlaku ulice? Našinec by řekl jako Jana Bobošíková před čtvrtstoletím za „televizní revoluce“? Něco na tom bude, ale jako souhrnné vysvětlení by to bylo příliš jednoduché.