Podléhá Zelenskyj tlaku ulice? Možná, vyhodil Syrského, ale veřejnost má silnější hlas než v Rusku

Zbyněk Petráček
Komentář   15:30
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Volodymyr Zelenskyj (16. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Když byl před týdnem „odejit“ ukrajinský ministr obrany Fedorov, ozvaly se spekulace. Proč prezident Zelenskyj odepsal oblíbeného politika a revolucionáře dronové války? Muže, který má zásluhu na vojenských úspěších Ukrajiny poslední doby? Proč nevyhodil šéfa armády Syrského, šedesátníka přezdívaného „řezník“? Muže, jenž v rámci sovětské tradice nehleděl na počet padlých?

A vida, týden se s týdnem sešel, a Syrskyj je pryč. Dozvěděli jsme se to tak, že v úterý v noci napsal Zelenskyj na webový Telegram, že novým náčelníkem generálního štábu je Mychajlo Drapatyj. Svět se ptá proč a probírá různé spekulace. Fedorov byl velmi oblíbený. Když byl „odejit“, začaly tisícové demonstrace za jeho návrat i za odvolání Syrského.

Je těžké stanovit, kde přesně končí populistický „tlak ulice“, která si chce vládu ochočit, a kde přesně začíná demokratický „tlak veřejnosti“.

Znamená to tedy, že když Zelenskyj Syrského odvolal, podlehl tlaku ulice? Našinec by řekl jako Jana Bobošíková před čtvrtstoletím za „televizní revoluce“? Něco na tom bude, ale jako souhrnné vysvětlení by to bylo příliš jednoduché.

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