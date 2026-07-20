Zelenskyj, Lincoln a Roosevelt. Je výměna vlády známkou síly, nebo slabosti?

O tom, co se přesně děje na Ukrajině, si už obyčejný smrtelník nedokáže vytvořit adekvátní obrázek, ať už žije na Ukrajině, anebo kdekoli jinde. Jasno jistě mají zasvěcení lidé kolem ukrajinského prezidenta, například oligarchové či tajné služby, ale určitě mají proč neprozradit důvody posledních změn veřejnosti.
Tak se nedivme, že tisíce lidí v Kyjevě vyšly do ulic protestovat zejména proti odvolání populárního ministra obrany Michajla Fedorova už po šesti měsících. „Poprvé za dlouhou dobu války jsme měli alespoň nějakou naději, že by to mohlo v blízké budoucnosti skončit,“ řekl jeden z demonstrujících. Tento názor je v souladu s oficiálním narativem posledních měsíců, že Ukrajině se podařilo vytvořit vítěznou strategii a obrátit vývoj války zejména díky dronovým útokům na ruské rafinerie či na lodě stínové flotily v Černém moři a že porážka Ruska je jen otázkou času.
Lidé nejen na Ukrajině se oprávněně ptají: pokud se nám tak daří, proč musíme přepřahat v cílové rovince? Jednoduše není logické, že když se tvrdí, že vše vypadá dobře, aby Zelenskyj jen tak z plezíru vyměnil celou vládu. Lidé čekají vysvětlení paradoxu, proč zrovna, když země je na vítězné vlně, musí nastoupit do čela státu nový krizový management?
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Na Ukrajině jde teď o víc než jen o osud bývalého ministra obrany
Podíváme-li se do historie, změny podobného kalibru vždy představují zátěž na mocenský systém. K podobným krokům, které většinou vysílají signály spíše o slabosti, nikoliv o síle, politické vedení státu přistupuje, když už neexistuje jiné řešení. Samozřejmě existují i příklady, kdy prezident státu, který je ve válce, vymění část vlády, protože se cítí být silný a už se připravuje na uskutečnění nové strategie v době míru. Tak postupoval prezident Abraham Lincoln, když asi rok před vítězstvím v občanské válce v roce 1864 vyměnil několik klíčových ministrů. I prezident Franklin D. Roosevelt v lednu 1945, kdy už věděl, že nacistické Německo bude poraženo a že cílem Stalina je zabrat co největší kus Evropy, tak svého ultralevicového viceprezidenta Henryho Wallace, který nejenže byl miláčkem Komunistické strany USA, ale prosazoval přátelství se Sovětským svazem, vyměnil za Harryho Trumana.
A teď si položme otázku: nachází se opravdu Zelenskyj ve stejné situaci, v jaké byli Lincoln a Roosevelt? Těžko říci. Možná, že o tom je přesvědčen jenom sám ukrajinský prezident.
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Kdo vyhrává a kdo prohrává na Ukrajině? Něco nám může napovědět první světová válka
Spekuluje se i o tom, že v zemi, která je ve válce, časté personální změny v nejvyšších patrech moci svým způsobem nahrazují demokratické volby. Z vnitropolitického hlediska se to hodí těm, kteří výměnu vlády prosadili, protože když přichází nový premiér či ministr obrany, lze argumentovat tím, že jim dáme čas, třeba půl roku či rok, aby ukázali, co v nich je, a až potom může přijít kritika.
Nový ukrajinský premiér Serhij Koreckyj označil za klíčové priority obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci do EU. Mezi hlavními úkoly uvedl také přípravu na příští zimu, která kvůli ruským útokům na ukrajinská energetická zařízení a infrastrukturu může být podle něj těžší než ta minulá.
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Na Ukrajině sledujeme politický skandál v přímém přenosu. A je to dobře
„Musíme být semknutí a rozhodní, abychom ochránili lidi a zajistili životně důležité systémy státu,“ prohlásil. Jenže stejné problémy musela řešit – a prý je řešila docela dobře – i předchozí vláda. Co se tedy změnilo?