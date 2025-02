Už je to osobní. Zelenskyj prohrál páku s Trumpem, v šílené situaci se mohl chovat chytřeji

Udělala EU strategickou chybu, když neiniciovala mírová jednání sama dříve, než přišel Donald Trump? Dokáže EU, která už není globálním hráčem, zabezpečit na dlouhou dobu finanční a vojenskou podporu Ukrajiny? Chystá Trump s Putinem novou Jaltu s tím rozdílem, že tentokrát to neodnese zase jen střední a východní Evropa, ale už celý kontinent?

Udělala Evropská unie chybu, když neiniciovala mírová jednání sama dříve, než se stal prezidentem USA Donald Trump? Ano 88 %(107 hlasů) Ne 12 %(15 hlasů)

Přitom varovné signály, které předpovídaly dnešní stav, přicházely už loni. Vzpomínáte si na slova Viktora Orbána z července 2024, kdy se vrátil z USA, kde jednal s Trumpem i o situaci na Ukrajině? „Tuto válku EU prohrála. Amerika ji nechá svému vlastnímu osudu. EU nedokáže financovat ani válku, ani provoz ukrajinského státu, ani obnovu Ukrajiny,“ řekl maďarský premiér.

Poté co se svojí mírovou iniciativou při osobních setkáních seznámil Volodymyra Zelenského, Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga, západní progresivní politická elita ho označila za loutku Moskvy a chcimíra.

„Řekl jsem německému kancléři, aby začal rychle jednat s Rusy. To samé jsem opakoval v Paříži Macronovi. Řekl jsem jim, aby to nedělali tajně, ale veřejně, protože jinak se objeví na scéně chlap jménem Donald Trump, vyhraje volby a začne jednat s Rusy. A my Evropané budeme sedět na štokrleti v koutě a dívat se na velké kluky u stolu,“ varoval Orbán.

Situaci komplikuje, že se vztah mezi Trumpem a Zelenským zhoršil. Vládce Bílého domu tvrdí, že ukrajinský prezident ztěžuje dosažení míru, má ho za politika, který dlouhá léta věrně sloužil Joeu Bidenovi. Lidé kolem Trumpa by prý uvítali, kdyby v mírových jednáních už pokračovali s novým ukrajinským lídrem.

Trumpovy výroky o Zelenském, že je nezvolený diktátor, který odvedl hroznou práci a vodil USA akorát za nos, že je průměrně úspěšný komik a že ho podporují jen čtyři procenta Ukrajinců, pobouřily celý pokrokový svět.

Zelenskyj ve své uražené reakci označil Trumpa za šiřitele dezinformací Kremlu.

V šílené situaci, v níž se ukrajinský prezident nachází, se mohl chovat moudřeji, nenechat se vláčet tygrem emocí. Trump není Olaf Scholz, kterého drzý ukrajinský velvyslanec v Berlíně Andrij Melnyk nazval v květnu 2022 trucující jitrnicí – a prošlo mu to. Vůči německému kancléři si to Kyjev může klidně dovolit, ale urážet vrcholně sebestředného amerického prezidenta byla chyba.

Z reakce na výrok o čtyřprocentní podpoře Zelenského bylo také vidět, že vládní politici v Kyjevě, Bruselu, Paříži, Berlíně či Londýně neznají Trumpův charakter, protože když při svém rozhodování pracuje s tímto údajem a nezajímají ho výsledky politicky ohnutých či neohnutých průzkumů, tak číslo 4 pro něj jednoduše znamená realitu. Zaprvé nikdo z nás neví, kolik procent Ukrajinců ve skutečnosti podporuje svého prezidenta. Zadruhé na tento Trumpův výrok místo Zelenského mohl mírným tónem a dobrými argumenty reagovat například předseda ukrajinských statistiků.

Trump jako zkušený obchodník se svými zmíněnými výroky, stejně jako větami o tom, že by na Ukrajině měly být prezidentské volby, či o možnosti splácení americké podpory ukrajinskými zásobami vzácných kovů, jen vypouštěl balonky s cílem zjistit reakci protistrany. Příště by Zelenskyj neměl jako špatný brankář letět za balony, které míří mimo branku, protože by se mohl fatálně zranit a navždy se vyřadit ze soupisky.