Bizarní divadlo. Proč Trump šikanoval Zelenského a co to všechno znamená pro budoucnost?

Tisková konference v Oválné pracovně Bílého domu, kde byl Trump, Vance a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, se v pátek večer zvrhla ve vskutku bizarní divadlo. Trump s Vancem na začátku vysvětlovali, že USA jsou mezi oběma účastníky konfliktu a že obviňování ruského prezidenta Vladimira Putina by konci války nepomohlo. A že tedy teď zahajují novou etapu, že budou jednat s oběma stranami stejně, tedy myšleno bez ohledu na to, kdo je agresor.

Ovšem Zelenskyj upozornil na to, že předchozí dohody uzavřené po roce 2014 mající zajistit příměří na východě Ukrajiny nefungovaly. Že byl tehdy ujišťován západními státníky, že k žádným dalším bojům nedojde, a přesto k nim docházelo, a že on sám také jednal s Putinem, a nic to nepomohlo. Nakonec došlo k velké invazi v roce 2022. Chtěl tím říci, že nechce, aby se to opakovalo.

Zelenskyj zřejmě čekal, že Trump přijde s nějakými zárukami proti případnému dalšímu ruskému útoku, pokud spolu Kyjev a Moskva uzavřou příměří. Respektive pokud Trump vyjedná příměří či mír s Moskvou a Ukrajina ho potom přijme, protože ukrajinští představitelé nebyli na dosavadní jednání přizváni a neplánuje se to ani u dalších. Zelenskyj zkrátka očekával alespoň nějakou Trumpovu vstřícnost a ujištění, že vše bude dobré i pro Ukrajinu, zvláště když mu přivezl k podpisu smlouvu, která má umožnit Američanům využívat ukrajinské nerostné bohatství. Jenže to se Zelenskyj přepočítal. Místo toho byl vystaven nevybíravým slovním útokům nejprve ze strany Vanceho a pak Trumpa.

Začalo to tím, že není dost vděčný za americkou podporu a nikdy nepoděkoval (což není pravda), pak že bez amerických zbraní by Kreml vyhrál za deset dní (což také není pravda, i když by možná dobyl Kyjev), že prohrává a že je v těžké situaci (v té je ostatně už od začátku ruské agrese) a tak nemá dělat ramena. Navíc ho Američané obvinili, že si zahrává s jadernou válkou, tedy de facto z toho, že když se nechce vzdát svého území ve prospěch Ruska jako jaderné mocnosti, ohrožuje tím celý svět.

Zkrátka vypadalo to, jako když si dva třídní rváči vybrali jednoho slabšího spolužáka, kterého už někdo šikanuje, ten jim dá za ochranu svoji svačinu, a oni ho pak pro zábavu začnou ponižovat a nakonec se možná přidají k šikanátorovi.

Že tenhle obrázek sedí, ostatně plyne i z vyjádření Trumpa na jeho sociální síti Truth Social, kde napsal, že Zelenskyj není připraven na mír, zneuctil Spojené státy v jejich milované Oválné pracovně a má se vrátit, až bude připravený na mír. Zelenskyj totiž, jak se zdá, práskl dveřmi a žádná dohoda o surovinách se nekoná. Jinak řečeno, Trump se rozhodl, že všechnu vinu za válku svalí na Ukrajinu a Zelenského. Zkrátka Ukrajinci zřejmě u Kyjeva na ukrajinském území bezostyšně napadli tam přijíždějící a střílející ruské vojáky, a tím ukázali, že si nepřejí mír.

Trump se tím zřejmě pokouší o obrácení toho, jak je nyní válka líčena. Z nějakého důvodu se lépe shodne s Putinem než se Zelenským – ostatně to, že jsou si v něčem s Putinem podobní, tvrdila i Trumpova bývalá poradkyně pro Rusko – a navíc na Putina se těžko tlačí, zatímco napadená Ukrajina je v prekérní pozici. A tak chce Trump z Ukrajiny udělat pro americkou veřejnost odpůrce míru. Prostě zaměnit pravdu lží, aby pak mohl vypadat jako čestný člověk a velký mírotvorce.

Chce totiž, jak vyplynulo z jeho odpovědi na novinářský dotaz položený v Oválné pracovně, nejprve uzavřít mír, tedy dohodnout ho s Putinem bez účasti Ukrajiny, a teprve potom se případně někdy v budoucnu zabývat nějakými zárukami, že Putin smlouvu neporuší. Vlastně to spíš vypadá, že takové záruky ani nechce. Vždyť přece ukrajinský prezident nechce mír, tak může být v nové další válce jeho země za to řádně potrestána. Jestli teď v Kremlu nebouchá šampaňské, tak tam žijí už jen samí abstinenti.