Ustoupit, či neustoupit? Zelenského konfrontační taktika vůči Trumpovi se prozatím vyplácí

Kdo si ještě vzpomene na ty obrázky? Únor 2025, Bílý dům. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj usedá s americkým prezidentem Donaldem Trupem a viceprezidentem J. D. Vancem. Rozhodne se, že bude neústupný. Oba politici, se kterými sedí v místnosti, o válce v jeho zemi nevědí mnoho a jsou očividně poučeni některými internetovými memy kolujícími v proruské části MAGA komunity.
Zelenského hněv je dobře pochopitelný. Tenkrát mu ale dobře neposlouží. Vyzvat amerického prezidenta na souboj v jeho vlastní domácnosti nepatří k dobrému bontonu. Odvetný nálet na něj vede primárně J. D. Vance. Zelenského zaskočí a znervózní. Ukrajinský prezident bojuje s angličtinou a není schopen se obhájit. I s odstupem ty záběry bolí do očí – z diplomatického hlediska se tam nepodařilo vůbec nic.
Typologicky podobná hra se odehrála koncem uplynulého týdne. Zelenskyj se rozhodl zamávat Trumpovi rudým hadrem před očima. Poskytl velmi konfrontační rozhovor deníku Financial Times, v němž například uvedl, že americkému prezidentovi vyhovují „lidé, jako je Putin“, tedy autoritáři, kteří mohou vládnout „20, 30 či 40 let“. Při té příležitosti Putina šmahem hodil do jednoho pytle s Elonem Muskem, a to především proto, že jsou oba bohatí a „z jednoho restaurantu“, tedy příslušníci elitní společenské vrstvy.
To všechno jsou poměrně silná tvrzení - zejména poslední přirovnání ruského „novodobého cara“ k miliardáři Muskovi, který je jistě velmi svébytnou osobností, ale do ruského tyrana má přeci jen daleko.
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Americký obrat. Konflikt mezi Trumpem a Zelenským může ovlivnit výsledek války
Evropští lídři se nejdřív vyděsili. Hned ve čtvrtek se v kuloárech šuškalo, že se den nato chystají Zelenského v Bruselu kolektivně plácnout přes ruku. Konfrontace na Trumpa přece nefunguje, tak proč ho ještě zbytečně dráždit? Na to ale nakonec nedošlo. Právě naopak, EU se jako jeden muž postavila za Zelenského.
Důvod? Jeho taktika, zdá se, funguje. Trump sice nakoupil ruskou naftu a zrušil některé protiruské sankce. Ten hlavní krok, který Ukrajinu opravdu bolel (vypnutí naváděcího systému Starshield), vzal ale prozatím zpět. Jeho manévrovací prostor není před midtermovými volbami tak velký, jak by potřeboval.
Republikány čeká s největší pravděpodobností porážka a není důvod si pod sebou kopat jámu ještě hlouběji. Jedna věc je koupit ruskou naftu, za což mu americký chlápek odvedle možná i zatleská. Něco jiného je ale brát na sebe zbytečnou konfrontaci s celou Evropou v době, kdy Amerikou rezonují primárně lokální témata – ceny paliv a praktické problémy v jednotlivých sněmovních distriktech. K rychlému reverzu přispěla i obava Elona Muska z reakce evropských klientů, kteří se v minulosti například rozhodli bojkotovat jeho vozy Tesla.
Že na Trumpa ostrá slova nefungují? Že je lepší mu pochlebovat a doufat v jeho shovívavost? Podívejme se, kam to dovedlo britského premiéra Keira Starmera či italskou premiérku Giorgiu Meloniovou. Z pozice Trumpových oblíbenců se lusknutím prstu změnili na boxovací pytel. Ne, ideální taktika na Trumpa je spíše situační, než obecná. Ustoupit už Ukrajina nemá kam a konfrontace je jediná cesta, která zbývá. Tak proč v zoufalé situaci nehrát zoufalou kartu? Zejména, když se ukazuje, že funguje.