Kde jste, škarohlídi, s vašimi pochybnostmi o soudnosti lidstva! Stačilo čtyřicet let a vrátili jsme se k poznání, že stálou a emisně čistou energii nezávislou na unikátně daných nebo dočasně fungujících podmínkách dává jenom jádro. Dá se čekat, že za pouhých dvacet, pětadvacet let budeme sahat po vypínači bez obav, co si zase nějaký magor v Kremlu nebo v Bílém domě vymyslí.
Co ale budou zelení fundamentalisté dělat? Zapomenuta je hrozba přelidnění, za horizont zájmu zapadla ozonová díra, klimatická změna tu je, ale musíme si na ni zvyknout. Kvůli čemu budou polévat Monu Lisu kečupem a jaký důvod je přilepí k šestiproudové dálnici v dopravní špičce vteřinovým lepidlem?
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Želé povaha. Proč my se neustále musíme bičovat za svou národní minulost?!
Buďte v klidu, najdou si zaměstnání. Nudit se nebudeme. Nová hrozba se jmenuje AI neboli umělá inteligence, familiérně zvaná „umělka“. Moc hezky to vyjádřil mistrovskou kresbou americký karikaturista Adam Zyglis. Brýlatý plešatý chlapík v obleku s kravatou odložil tašku plnou dolarů a klíčem otevírá Pandořinu skřínku. Z ní tryskají do výšky hrozby: nedostatek vody, zabiják průmyslu, scénáře posledního soudu, ceny elektřiny, automatizace a digitální bahno.
Je to moc hezky nakresleno. Hodně mi to připomnělo kresby Lva Haase z padesátých let: kapitalista s taškou peněz rozséval bomby a mandelinku bramborovou a šířil lži a věšel černochy. Téma je jiné, jen ten kapitalista se nezměnil. Je plešatý, tlustý a zjevně se raduje ze způsobeného zla.
Dá se čekat, že u nás si moc té zábavy neužijeme. Máme sice bašty pokroku, jako jsou v Praze filozofická fakulta a umělecké školy. Navíc tam budou mít k odporu vůči umělé inteligenci opodstatněný důvod. Zatímco se dosud informační slop vytvářel ručně a na „diskurzivní analýzu pasivní agresivity v e-mailové komunikaci akademických pracovníků“ dostal učenec tříletý grant, umělá inteligence stejný elaborát vyplivne za deset vteřin.
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„Co říkáš tomu letadlu?“ Čtyři vzpomínky na 11. září 2001
Potíž je v tom, že výpočetních center umělé inteligence v Evropě moc není. Bude možné se lepit k silnici na podporu amerických soudruhů, ale to je slabota ve srovnání s lezením na komíny a korečkové bagry v uhelných dolech!
Nejsem tu ale od toho, abych toto řešil. Navíc, je v podstatě jedno, jaký je cíl. Důležitá je síla nasazení a horoucí srdce. Jeho teplota závisí na síle rozhořčení. Až se jednou (brzy) ukáže, kolik Židů je v AI firmách, o síle rozhořčení nemusíme mít starosti.