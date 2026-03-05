O železné oponě. Před 80 lety zazněl slavný projev Winstona Churchilla

První takovouto železnou oponu instalovali v Theatre Royal v londýnské čtvrti West End v roce 1794 – byla to tehdy pronikavá inovace, k níž vedly velmi dobré důvody v době, kdy se jeviště osvětlovala pomocí otevřeného ohně.
Faktem ovšem je i to, že tato konkrétní železná opona nevydržela dlouho: divadlo o 15 let později vyhořelo – ovšem v noci, kdy v budově nebyli ani diváci, ani herci, a jedinou obětí se tak stal noční hlídač. K čemuž se ještě sluší dodat, že divadlo bylo rychle obnoveno a skvěle funguje dodnes – jak také jinak, když jeho současným majitelem je Andrew Lloyd Webber.
Do českých zemí vynález železné opony dorazil o necelé století později, definitivně v roce 1881 – to se totiž takové zařízení stalo povinnou výbavou všech divadelních budov Rakouska-Uherska, což ale nemá nic společného s požárem Národního divadla: podnětem pro vydání takového nařízení byl velký požár vídeňského Ringtheatru, při němž v témže roce zahynulo několik stovek osob.
Slovní spojení železná opona se na základě funkční analogie posléze přeneslo i mimo divadelní kontext: v r. 1918 si je ruský náboženský filozof a publicista Vasilij Vasiljevič Rozanov zvolil ke komentáři předchozího bolševického převratu, když napsal „železná opona se spouští nad historií Rusi“. Jen o dva roky později je ve velmi podobném duchu užila Ethel Snowdenová v knize Bolševickým Ruskem (v originále Through Bolshevik Russia), v níž popisovala své dojmy z cesty po nově vzniklém státě, jíž se zúčastnila jako členka delegace Labouristické strany.
Spojení železná opona se pak ve 20. a 30. letech stalo součástí politického slovníku – a překročilo hranice Británie.
Na konci druhé světové války je ve své propagandě použil i Joseph Goebbels, z něhož si vzal příklad i Karl Hermann Frank, když dne 30. dubna 1945 projevil dosti překvapivou péči o to, aby (cituji z jeho projevu) „český národ nebyl jednou bez ochrany vydán bolševismu a nebyl od ostatního světa odloučen železnou oponou“ (o tom, výsledkem jaké politiky byl postup Rudé armády do středu Evropy, ovšem decentně pomlčel).
Takže když přesně před 80 lety, 5. března 1946, Winston Churchill ve slavném projevu ve Fultonu v Missouri popsal, jak sovětský expanzionismus vedl k politickému, vojenskému a informačnímu rozdělení Evropy, a varoval svět, že „na kontinent se snesla železná opona“, nepoužil vlastně žádné inovativní jazykové prostředky. Přesto byl právě tento projev – samozřejmě s politikou SSSR a dalších zemí „tábora míru a socialismu“ – tím, co železnou oponu nejvíce proslavilo.