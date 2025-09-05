Železniční paradoxy v Česku. Vlakem raději na jih než na sever

Na jedné straně máme zrychlení spojení mezi Prahou a Českými Budějovicemi, kam národní dopravce České dráhy (ČD) začal nasazovat pendolino, které by na této trati mělo dosahovat největší rychlosti na českých kolejích. Vysokorychlostní vlak bude podle sdělení jezdit přes 160 kilometrů za hodinu, na dvou úsecích trasy dokonce vyvine svou maximální rychlost 200 kilometrů v hodině. Cesta se tak prý zkrátí o 11 minut a poprvé se člověk dostane na jih Čech rychleji než za hodinu a půl.
Sám ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to dokonce označil za symbolickou událost, kdy se po 25 letech, co se u nás začalo jezdit 160kou, posouváme „do éry, kdy se po železnici bude jezdit dvousetkilometrovou rychlostí. Chceme, aby zrychlování železnice směřovalo právě k tomu, aby se co nejrychleji provázala jednotlivá města v rámci České republiky.“
Klobouk dolů a jen tak dál, chtělo by se zvolat. O to paradoxněji k těmto slovům pana ministra i vysokorychlostnímu pokroku ČD působí zpráva ČT24 o spojení mezi krajskými městy Pardubicemi a Libercem. Podle reportáže této zpravodajské televizní stanice trvá tato cesta déle než za první republiky, kdy dopravu mezi oběma městy zajišťovaly parní vlaky. Na druhou stranu reportáž dodává, že minimálně je komfort cestování výrazně vyšší a pro cestující rozhodně pohodlnější. A nutno dodat, že i zde na některých úsecích jsou již v přípravě kroky k modernizaci železničního spojení.
Na co by se měl stát zaměřit
Na druhou stranu i tak je tak trochu paradox, že vzdušnou čarou je to z Prahy do Českých Budějovic o 30 kilometrů dále, než činí vzdušná čára mezi Libercem a Pardubicemi. Pohledem na koleje se rozdíl víceméně smazává. Vlak na jih mezi oběma městy ujede 164 km, zatímco rychlík na severovýchodě Čech překonává podobnou vzdálenost – 161 km.
Nicméně i železniční spojení mezi Prahou a Libercem, pokud by tedy cestující trval na vlaku, svojí časovou délkou trvá více než tři hodiny (zatímco autobusem je to zhruba kolem hodiny a půl – zaleží na tom, odkud člověk vyráží).
Kritik výše uvedeného srovnání podotkne, že jižní větev dráhy v minulých letech prošla poměrně rozsáhlou rekonstrukcí, která umožňuje rychlost zvyšovat. Nicméně současné zrychlení díky pendolinu je zhruba o 10 minut (místo cca hodiny a tři čtvrtě se dostáváme pod těch 90 minut). Nestálo by tedy spíše za to, aby se stát zaměřil na ty tratě, kde by časová úspora mohla být výrazně více ku prospěchu cestujících? Jistě ve směru na sever by modernizace asi stála výrazně více než v jižních rovinách, protože od Turnova až k Liberci zatím musí vlak čelit a překonávat daleko větší přírodní překážky. (A to samozřejmě vede k výše zmíněnému časovému rozdílu).
Vraťme se tedy ještě jednou k Cimrmanově skladbě v kontextu s vlakovými spojeními na Liberec. Na této trati by bylo zřejmě také možné chodit na mlíčí, protože „Než příští vlak profičí, bude píce králičí dávno v tašce, dávno v tašce…“