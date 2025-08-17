Ovlivní volby železniční most? Ministr Kupka rozhodne kulturně válečné téma ve finále kampaně

A teď se můžete zeptat. Dá se v takové atmosféře, v drsném ovzduší finále volební kampaně, rozhodnout nějaký spor technického a památkového rázu? Dá se rozhodnout tak, aniž by to fanoušci poražené strany brali jako podraz, podvod, útok na své bůžky a lídry? Zapeklitá věc, že. Ale ministr dopravy Martin Kupka (ODS) se k jedné takové přesto odhodlal.
Kupka oznámil, že v polovině září rozhodne o osudu železničního mostu v Praze na Výtoni, respektive pod Vyšehradem. Zní to jako banální oznámení jednoho byrokratického postupu, který se dříve či později – vzhledem ke stavu mostu spíš dříve – učinit musí.
Jenže ten most se stal v poslední době výraznou frontou kulturní války. A Kupka chce o něm rozhodovat v době finále volební kampaně. Což chtě nechtě bude mít nějaké důsledky.
Spolu pro a Spolu proti
Řekněme rovnou, že tady nejde o celostátní téma. Vyšehradský železniční most zajímá jen Prahu a Pražany. Volby jako takové jistě nerozhodne. Ty rozhodne účet, který voliči vystaví koalici za čtyři roky jejího vládnutí. Ale most může ovlivnit pozici koalice Spolu v metropoli. Mohl by aspoň malým dílkem narušit tradiční i očekávaný scénář v Praze – že Spolu jasně vyhraje a ANO jasně ostrouhá.
Pak je tu další věc. Ministr Kupka má dobrou pověst slušného člověka a politika, který uzná i zásluhy opozice. Když třeba otevírá nový dálniční úsek, neopomene zmínit, že investice a stavby tohoto typu časově přesahují mandát jedné vlády a že základ úspěchu položila už vláda předchozí. Což je dobře. Kupka tak působí jako jeden z mála, který se na vytváření nálepek armagedonu či apokalypsy nepodílejí. Ale opět. Ve finále volební kampaně to vše vyznívá jinak, že.
S železničním mostem na Výtoni je to těžké. Bylo by zajímavé vědět, kolik voličů ODS, TOP 09, lidovců, Spolu, STAN i Pirátů ho chce uchovat v původní podobě, zachránit, jak se říká. Třeba formou opravy a přístavby třetí koleje, jak navrhuje studie mezinárodního týmu. Prostě kolik z těch voličů souzní s pozicí památkářů či UNESCO. A kolik by naopak hlasovalo pro ryze technokratické řešení – 125 let starý most odstěhovat do Chuchle, kde by fungoval jako lávka přes Vltavu pro pěší.
Na tohle přesná čísla k dispozici nemáme. Ale dost lidí by asi souhlasilo s tím, že mezi voliči Spolu najdeme oba tábory. Tábor těch, kteří chtějí most opravit a zachovat, i tábor těch, kteří ho chtějí odsunout. Kdežto mezi voliči ANO, SPD či Stačilo!, můžeme hádat, jasně převažuje tábor technokratický nad táborem památkářským.
Bude Babiš hájit unikátní nýtovou konstrukci?
Jak to může fungovat v září při rozhodování? Vypadá to tak, že ať ministr dopravy rozhodne pro přesun mostu, či pro jeho zachování a opravu, elektorát Spolu to spíše rozštěpí. Kupka chtě nechtě vytočí ty své voliče, kteří chtějí opačné řešení. Což je při takovém rozhodování normální, ba nevyhnutelné, ale ve finále volební kampaně to může být zádrhel.
Jednodušší to bude mít opozice. Protože Andrej Babiš patří k hlavním nálepkovačům vlády, k těm, kteří jí vyčítají Zlo a apokalypsu, měl by být i proti rozhodnutí ministra Kupky ohledně železničního mostu. Což by mohlo být i legrační. Kdyby Kupka rozhodl pro přesun mostu, dovedete si představit, jak Babiš hájí říční panorama Prahy, unikátní nýtovou konstrukci mostu a uchování památky?
Přitom kdyby se o mostu rozhodovalo jen o tři týdny později, až po volbách, zajímalo by to jen ryzí fanoušky.