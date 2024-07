Zelinář pro 21. století. Má vláda nominovat muže a ženu pro klid v EU?

Je to otázka. Má vláda respektovat genderovou paritu i tam, kde jde hlavně o kvalifikaci? Síkelu navrhla proto, že plní její představy: měl by silný mandát pro významné portfolio a opíral by se o zkušenost z EU (absolvoval 40 ministerských rad, 13 jich vedl).

Kdyby byla k dispozici stejně kvalifikovaná žena, tak o. k. Ale proč navrhnout paralelně ženu jen proto, aby ČR prokázala loajalitu vůči Ursule von der Leyenové a idejím pokrokového světa? Váží samotný fakt, že někdo je žena, víc než kvalifikace? Bylo by lepší jmenovat paralelně třeba Danuši Nerudovou jen proto, abychom „splnili úkol“?