Zeman není De Gaulle. Směřuje snad Česká republika k poloprezidentskému systému?

V odpoledne bychom se měli dovědět, kdy a jakou vůbec vládu pan prezident jmenuje. Poněvadž mu nevyhovuje kandidát Pirátů na ministra zahraničí Jan Lipavský, designovaný premiér Fiala se bude muset téměř jistě obrátit s kompetenční žalobou na Ústavní soud, aby jednou provždy odpověděl na otázku, kdo má svými návrhy při sestavování vlády navrch. Je to premiér, jak se to zdá být jasné z ústavy, anebo pan prezident, který podle menšiny ústavních právníků není povinen všechny premiérovy návrhy na ministry akceptovat.

Plichta nic neřeší

Pokud platí to první, zůstáváme na půdě parlamentní demokracie, pokud by mělo platit to druhé, přesouváme se k poloprezidentskému systému. Kdyby se měl ale Miloš Zeman stát Charlesem de Gaullem, Ústavní soud by musel vybídnout Parlament ČR, aby přepracoval ústavu.

Ať už se prezident Zeman s profesorem Fialou dohodli jakkoliv, dosavadní stav nemůže donekonečna pokračovat dál jako hra na slepou bábu. Uvidíme, s jakou dnes odpoledne po schůzce s prezidentem přijde před novináře designovaný premiér Fiala. Bude to náznak dohody mezi oběma ústavními veličinami, anebo dočasná plichta, totiž že prezident se s profesorem Fialou dohodnou například na tom, že místo pro hlavu státu nepřijatelného Jana Lipavského na funkci ministra zahraničí vymyslí nějaké dočasné řešení. Například takové, že ministerstvo zahraničí převezme buď premiér Fiala, nebo vicepremiér Ivan Bartoš.

Tato varianta má ovšem několik subvariant, například tu, že prvním náměstkem na „zamini“ se vzápětí stane Jan Lipavský a ministerstvo de facto povede. Mimochodem, oznámí nám designovaný premiér Fiala výsledek jednání s panem prezidentem jménem celé pětikoalice, nebo jako svoje premiérské stanovisko?

Piráti, nejslabší prvek koalice

V prvním případě by to znamenalo, že vládní koalice zůstává jednotná. Ve druhém případě by to byl premiérův úhybný krok, pokud by pro vyjednané řešení neměl souhlas Pirátské strany. Ta má před lednovým celostátním fórem, na němž by chtěl Ivan Bartoš obhájit svou předsednickou funkci. Radikálové ve straně mu ale vyčítají vše možné, od spojenectví se Starosty přes volební neúspěch až po ústupky při sepisování koaliční smlouvy a ještě mnohé další.

Proto Bartoš tak vehementně hájí Lipavského, přestože je možná nadaný politik, ale pro funkci ministra zahraničí nedozrál. Neboli, pokud by Piráti chtěli opět trucovat, například je zase napadlo přehodit si v koaliční vládě resorty, premiér Fiala by jen těžko mohl promluvit za celou koalici. Každopádně premiér je prý připraven na všechny varianty a to je dobře, poněvadž to nejhorší, co by se jeho vládě mohlo přihodit, by bylo vykročení do chaosu.

Žaloba na dlouhé lokte

Pokud pan prezident nevyhoví profesoru Fialovi v plném rozsahu a bez dalšího otálení, designovaný premiér se bude nucen obrátit na Ústavní soud s kompetenční žalobou. To by ale nebyla záležitost na dvě tři neděle, ale na dva, tři či více měsíců. Funguje to totiž tak, že když žaloba dorazí k Ústavnímu soudu, je přidělena k projednání soudci zpravodaji.

Ten se nejprve bude muset obrátit v tomto konkrétním případě na Kancelář prezidenta republiky, aby podrobně zdůvodnila, proč si hlava státu nárokuje právo mařit premiérovi výběr kandidátů na ministry. Odpověď z Hradu nepřijde zajisté dříve než za měsíc.

Pak ji soudce zpravodaj musí prostudovat, což znamená seznámit se kromě jiného také se zahraniční praxí, neboli než Fialovo podání doputuje až do stadia projednání v plénu Ústavního soudu, potrvá to do jara. Až pak by mohlo být jasné, odkud až kam při jmenování vlády sahají kompetence prezidentovy a premiérovy.

Do té doby se samozřejmě nemůže stát zadřít čili nějaká vláda, i když ne třeba hned v definitivní podobě, musí začít fungovat v řádu už jen několika dnů. Dohadování o tom či onom jistě bude pokračovat, ale nechť ho proboha provází oboustranně dobrá vůle.

Masaryk upozorňoval, že demokracie je diskuse. Pro ustálení parlamentní demokracie chtěl pro republiku padesát let. První republice však bylo dáno jen let dvacet, po květnu 1945 do února 1948 tady už existovala demokracie jen „národněfrontovní“ a po únoru 1948 socialistická čili žádná. Donekonečna se ale na poněkud kruté dějiny vymlouvat nemůžeme. Od listopadu ’89 se učíme parlamentní demokracii znovu a snad už jsme se přece jen něčemu naučili. Anebo ne?