Zeman a Pavel měli leccos společné. Pokud chce být prezident úspěšný, má být vidět

Petr Pavel poté, co odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí, každopádně čelil kritice, že tím navazuje na svého předchůdce, byť v kampani sliboval až protikladný způsob výkonu prezidentské funkce. Respektive jsme svědky někdy až názorových kotrmelců, kdy někdejší kritici Zemana nyní Pavla v kauze Turek hájí a naopak.
A když si předseda Motoristů Petr Macinka hodlal jmenování čestného prezidenta své stany ministrem vymoci nasazením vyděračských SMS zpráv a na prezidentovu podporu se v Praze sešla skoro stotisícová demonstrace, zaznívaly zase jinak formulované námitky: vyhraněná masová podpora prý k hlavě státu, jež má reprezentovat celou společnost, nepatří a výkon prezidentského úřadu svým způsobem deformuje. Jakkoliv se v době konání demonstrace, svolané Milionem chvilek pro demokracii, Petr Pavel proháněl na motorce kdesi ve Španělsku, v rámci své soukromé dovolené.
Nicméně Miloš Zeman si během svého mandátu veřejnou podporu záměrně budoval, respektive udržoval svou voličskou základnu takříkajíc v „provozní teplotě“, a čas od času dokonce přihodil do kotle hromádku polínek, aby plamen lidové přízně lidově řečeno pořádně „rozfajroval“. Zpravidla nějakým kontroverzním výrokem nebo urážkou. A zejména v době svého prvního funkčního období intenzivně cestoval po regionech, přičemž se dostával též do sporů s vedením některých krajů, kdo má jeho častá turné financovat. Petr Pavel po krajích rovněž frekventovaně cestuje, ba si na výjezdech do regionů zakládá.
Lidový x kultivovaný
Ve druhém funkčním období již Zemana hodně limitoval zdravotní stav a rovněž se už nemusel ohlížet na své znovuzvolení. Srovnáme-li však jeho první hradní pětiletku se současným mandátem Petra Pavla, opravdu si nelze nevšimnout jistých podobností, které jsou nastíněny výše.
Avšak existuje tu samozřejmě i řada rozdílů. Zejména v obsahu provozované politiky. Zeman se typově opíral hlavně o voliče stran současné koalice, Pavla oceňují především příznivci koalice předchozí, byť si dosud dával pozor, aby s ní nesplynul a neztratil schopnost oslovovat širší okruh voličů. Ve volbách však plnil roli „Antibabiše“. A kampaně Zemana a Pavla podpořily i jinak orientované podnikatelské skupiny. I proto Zeman čelil ostrým výtkám, ba protestům, že příliš pošilhává východním směrem, zatímco Pavla by šlo označit za jasně prozápadního politika. Pokud by tedy sám pojem Západ nyní neprocházel těžkou krizí, zejména vlivem výkonu mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Pavlův styl je kultivovaný, Zemanův byl diplomaticky řečeno lidový, někdy evokující restauraci čtvrté cenové skupiny nedlouho před zavírací dobou. Leč právě i díky němu nacházel své příznivce. Protřelý marketér by tudíž mohl suše poznamenat: prostě odlišné cílové skupiny, nic víc v tom nehledejte.
Miloš Zeman se Petra Pavla v jeho sporu s Motoristy částečně veřejně zastal, ostatně, jinak by musel popřít sám sebe. Podle jeho názoru, který se v minulosti snažil prakticky aplikovat, totiž prezident má právo odmítnout jmenovat premiérem navrženého ministra, poněvadž české slovo návrh prý implicitně obsahuje možnost odmítnutí. Postup svého nástupce v úřadu tudíž Zeman nepovažuje za překračování ústavních limitů, byť on sám by Filipa Turka jmenoval.
Stávající prezident však své odmítnutí zdůvodnil porušováním či nepřijatelným znevažováním určitých ústavních principů, ten minulý u svých podobných případů zpravidla argumentoval chabou profesní kompetencí navrhovaného ministra zastávat příslušný úřad.
Popřípadě vznášel politické námitky. Například Jan Lipavský podle něj nehořel dost silnou láskou k Izraeli, zato projevil slabost pro sudetské Němce. Miloš Zeman ale nikdy nenechal dojít danou věc až na samotnou hranu, že by prostě konkrétního adepta odmítl jmenovat a basta! Pokud dosáhl svého, tak pomocí zákulisního tlaku, díky němuž mu problematický jedinec přestal být navrhován. A ve zmíněné kauze Jana Lipavského nakonec ustoupil premiérovi Petru Fialovi, patrně i pod hrozbou kompetenční žaloby.
Živý prezident, nebo stačí AI?
Lze tedy po zvážení uvedených podobností i rozdílů najít u Miloše Zemana a Petra Pavla nějaký společný jmenovatel? Patrně ano. Přímo volený prezident jednoduše nemůže být pouhým kladečem věnců a notářem ostatních ústavních činitelů. Nebo třeba může, leč snadno si tím pod sebou podřízne větev svého znovuzvolení. Přímá volba, zvlášť v éře sociálních sítí, prostě vyžaduje permanentní kontakt s voliči, udržování voličského jádra i během funkčního období, a to i na emočním základě.
Včetně používání pravomocí tak, aby hlava státu zanechávala ve veřejném životě viditelnou stopu, aby se mohla vykázat nějakým soupisem věcí, které prosadila, ale i těch, jimž zabránila. Soupisem živým ve veřejném mínění, nikoliv uloženém někde v archivu v zaprášeném fasciklu dokumentů.
Prezidenta lze přece jinak snadno nahradit umělou inteligencí a ve volbách hlasovat pouze o tom, jakou bude mít příštích pět let oficiální tvář zjevovanou na televizních nebo počítačových obrazovkách a kdo jí propůjčí hlas. Najmenovat seznam lidí dodaných datovou schránkou z úřadu vlády, aniž by mrkla virtuálním okem, AI nesporně hravě svede. A výběr premiéra? Lidé zběhlí v informačních technologiích určitě lehce najdou nějaký vhodný algoritmus. Nebo si ho AI vymyslí sama.