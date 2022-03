Vrchní velitel armády se spletl. Kdyby Zeman aspoň po svém obratu někam zalezl

VYROZUMĚNÍ. Co má člověk dnes komentovat, jak se vůbec může ponořit do běžných starostí, pohoršovat se nad „zlořády“, které i když nám pijí krev, pořád mají do jisté míry normální rozměr, nebo naopak něco chválit a vyzdvihovat, když pár stovek kilometrů od nás padají bomby a umírají lidé.