Podle Zemana jsme ve válce. Ale co je to vlastně válka?

Na Ukrajině Česká republika oficiálně neválčí. Nejsou tam jednotky české armády, nemáme s Kyjevem smlouvu o vzájemné obraně.

Naopak Česko, stejně jako celý Západ vydávají nemalou energii na to, aby daly najevo, že nebojují proti Rusku. Válka Západu s Ruskem by totiž mohla vést k jadernému konfliktu a to nikdo nechce.

Ano, Západ na Ukrajinu posílá výzbroj, ale postupuje opatrněji, než leckdy postupoval za studené války. Nejsou tam instruktoři přímo na frontě, Západ nedodává Ukrajině některé typy zbraní jako stíhačky a rakety s možností zasáhnout cíle v hloubi Ruska.

Zároveň je ale jasné, že země střední a východní Evropy včetně nás jsou existenčně závislé na vítězství, či aspoň neprohře Ukrajiny.

Pokud by totiž ruská armáda snadno postupovala na Západ a NATO a USA by Moskvě odsouhlasily ústupky, které žádá, včetně faktického práva veta na vzájemnou obranu, brzy bychom mohli vidět ruské vojáky v Praze.

V tomhle smyslu má Zeman pravdu a jsme skutečně ve válce.