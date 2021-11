Zemanova dvojrole. To, co zkoušel jako premiér, dnes aplikuje z druhé strany

Ano, již tatíček Masaryk se vměšoval do hledání ministrů zahraničí a obrany. Ano, i Václav Havel a Václav Klaus formulovali své námitky vůči některým ministrům. Ano, hlava státu má plné právo vyjádřit svůj nesouhlas – ale to je tak vše, co může dělat.

Dostane-li se prezident do sporu s premiérem o jméno ministra, ústava jasně říká, kdo má odpovědnost: premiér, který je hlavou vlády a který se odpovídá sněmovně. Prezidenti Havel i Klaus sice skřípali zuby, ale ustoupili – ani je nenapadlo pošlapat ústavu.

Prezident Zeman tohle vše ví. Ví, jak si coby premiér protlačil svého Grégra a Kavana proti Havlovým námitkám. Jenže dnes spoléhá na to, že Petr Fiala nemá jak ho pohnat k odpovědnosti: cesty k Ústavnímu soudu jsou klopotné a klikaté.