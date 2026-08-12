Další zemětřesení v rozjitřené zemi. Kolumbii přitom vede Trumpův obdivovatel teprve od pátku

Nejsilněji byly zasaženy departement Chocó na pobřeží Tichého oceánu, třetí největší kolumbijské město Cali a oblast takzvané „kolumbijské kávové osy“. Jedná se o území ve středu země, které je známé svými kávovými plantážemi.
Káva přitom představuje významnou část kolumbijského exportu, země je jejím třetím největším producentem na světě po Brazílii a Vietnamu, na světový trh dodává okolo sedmi procent globální produkce. „Kávová osa“ je také cílem stovek tisíc turistů ročně. Výpadek kávového exportu i příjmů z turistiky tak může mít negativní dopad na kolumbijský rozpočet.
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Podobně jako ve Venezuele přichází zemětřesení i v Kolumbii do politicky rozkolísané atmosféry. Doslova v jeho předvečer v pátek 7. srpna složil prezidentskou přísahu právník a podnikatel Abelardo de la Espriella, který si říká „El Tigre“ (Tygr). Má blízko ke krajní pravici a chce uplatňovat politiku „tvrdé ruky“ vůči drogovým kartelům, ozbrojeným protivládním skupinám a kriminalitě a uplatňovat tvrdá úsporná opatření v ekonomice.
Znamená to politický obrat, neboť odcházející levicový prezident Gustavo Petro stavěl svoji politiku na strategii „totálního míru“ opírající se o vyjednávání s ozbrojenými skupinami a platby zemědělcům za to, že nebudou pěstovat koku.
Boj o legitimitu
Vítězství Esprielly v prezidentských volbách ovšem zvýraznilo politickou polarizaci v zemi. Z 26 milionů odevzdaných hlasů totiž získal o pouhých 252 tisíc hlasů více než jeho protikandidát, levicový senátor Iván Cepeda. Ten spolu se svými příznivci nyní zpochybňuje legitimitu nového prezidenta k radikálnímu politickému obratu. Pro zemi, která si prošla více než padesátiletou občanskou válkou ukončenou v roce 2016, ve které proti sobě bojovali armáda, levicoví povstalci i drogové kartely, to nemusí být dobrá zpráva.
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De la Espriella, který nastoupil do úřadu s cílem osekat vládní výdaje o čtyřicet procent, teď bude muset v takové konstelaci uvažovat, zda je to reálné. Pomoc dvěma oblastem nejvíce postiženým zemětřesením bude jistě nákladná. Pokud ale chce nový prezident zvýraznit svoji legitimitu, nemá jinou volbu.
Ostatně zkušenosti z řady zemětřesení v jihoamerických zemích ukazují, že způsob, jakým vlády reagují na katastrofy takového rozsahu, ovlivňuje politický vývoj dlouho poté, co pomine nouzová situace. A možná, že de la Espriellovi pomůže i jeho velký podporovatel, americký prezident Donald Trump.