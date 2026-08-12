Další zemětřesení v rozjitřené zemi. Kolumbii přitom vede Trumpův obdivovatel teprve od pátku

Miloš Balabán
Názor   16:30
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Následky silného zemětřesení o síle 7,4 v Kolumbii. (11. srpna 2026)

Následky silného zemětřesení o síle 7,4 v Kolumbii. (11. srpna 2026) | foto: Reuters

Následky silného zemětřesení o síle 7,4 v Kolumbii. (11. srpna 2026)
Evakuace zraněných z oblasti zasažené zemětřesením v Kolumbii. (11. srpna 2026)
Evakuace zraněných z oblasti zasažené zemětřesením v Kolumbii. (11. srpna 2026)
Evakuace zraněných z oblasti zasažené zemětřesením v Kolumbii. (11. srpna 2026)
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Necelé dva měsíce po devastujícím zemětřesení ve Venezuele došlo v úterý k dalšímu v sousední Kolumbii. Země zaznamenala dva otřesy po sobě, které byly znatelné i v Ekvádoru a Panamě. Kolumbijská geologická služba označila zemětřesení za nejsilnější za posledních deset let. Ve středu bylo evidováno kolem 200 obětí, dá se ale očekávat, že pod troskami zřícených domů jich bude více.

Nejsilněji byly zasaženy departement Chocó na pobřeží Tichého oceánu, třetí největší kolumbijské město Cali a oblast takzvané „kolumbijské kávové osy“. Jedná se o území ve středu země, které je známé svými kávovými plantážemi.

Káva přitom představuje významnou část kolumbijského exportu, země je jejím třetím největším producentem na světě po Brazílii a Vietnamu, na světový trh dodává okolo sedmi procent globální produkce. „Kávová osa“ je také cílem stovek tisíc turistů ročně. Výpadek kávového exportu i příjmů z turistiky tak může mít negativní dopad na kolumbijský rozpočet.

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Podobně jako ve Venezuele přichází zemětřesení i v Kolumbii do politicky rozkolísané atmosféry. Doslova v jeho předvečer v pátek 7. srpna složil prezidentskou přísahu právník a podnikatel Abelardo de la Espriella, který si říká „El Tigre“ (Tygr). Má blízko ke krajní pravici a chce uplatňovat politiku „tvrdé ruky“ vůči drogovým kartelům, ozbrojeným protivládním skupinám a kriminalitě a uplatňovat tvrdá úsporná opatření v ekonomice.

Znamená to politický obrat, neboť odcházející levicový prezident Gustavo Petro stavěl svoji politiku na strategii „totálního míru“ opírající se o vyjednávání s ozbrojenými skupinami a platby zemědělcům za to, že nebudou pěstovat koku.

Boj o legitimitu

Vítězství Esprielly v prezidentských volbách ovšem zvýraznilo politickou polarizaci v zemi. Z 26 milionů odevzdaných hlasů totiž získal o pouhých 252 tisíc hlasů více než jeho protikandidát, levicový senátor Iván Cepeda. Ten spolu se svými příznivci nyní zpochybňuje legitimitu nového prezidenta k radikálnímu politickému obratu. Pro zemi, která si prošla více než padesátiletou občanskou válkou ukončenou v roce 2016, ve které proti sobě bojovali armáda, levicoví povstalci i drogové kartely, to nemusí být dobrá zpráva.

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De la Espriella, který nastoupil do úřadu s cílem osekat vládní výdaje o čtyřicet procent, teď bude muset v takové konstelaci uvažovat, zda je to reálné. Pomoc dvěma oblastem nejvíce postiženým zemětřesením bude jistě nákladná. Pokud ale chce nový prezident zvýraznit svoji legitimitu, nemá jinou volbu.

Ostatně zkušenosti z řady zemětřesení v jihoamerických zemích ukazují, že způsob, jakým vlády reagují na katastrofy takového rozsahu, ovlivňuje politický vývoj dlouho poté, co pomine nouzová situace. A možná, že de la Espriellovi pomůže i jeho velký podporovatel, americký prezident Donald Trump.

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