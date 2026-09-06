Ještě prekérnější než samotná cena je důvod jejího růstu: geopolitické napětí na Blízkém východě se znovu stupňuje právě ve chvíli, kdy Evropa potřebuje před zimou intenzivně plnit zásobníky. Ty jsou zhruba jen ze dvou třetin plné, tedy výrazně méně, než bývá pro toto období běžné.
Nové vzájemné údery Spojených států a Íránu trhu připomněly, že problém s dodávkami energií z Perského zálivu stále trvá. Přes Hormuzský průliv proudí podstatná část nejen světového obchodu s ropou, nýbrž i se zkapalněným zemním plynem. Omezení tamní lodní dopravy proto zdražuje i právě zkapalněný plyn, na němž je Evropa po odstřižení většiny ruského potrubního plynu mnohem závislejší než kdykoli v minulosti. Evropské ceny zkapalněného plynu jsou nejvýše taktéž od roku 2023.
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Pro české domácnosti to znamená, že čekání na zlevnění plynu se stává stále riskantnější sázkou. Burzovní a velkoobchodní cena se sice do koncového ceníku nepropíše okamžitě a v poměru jedna ku jedné, ale dodavatelé nakupují dopředu. Čím déle zůstane evropský plyn kolem 60 až 70 eur za megawatthodinu nebo výše, tím palčivěji se současná drahota začne promítat do cenových nabídek na rok 2027.
Fixovat? To je, oč tu běží
Co tedy s fixací? Pro domácnost, která topí plynem a nemá výjimečně výhodnou starou smlouvu, dává smysl cenu fixovat. Nikoli však hned na tři roky, což je zákonné maximum pro fixaci. V nynější, geopoliticky tolik nevyzpytatelné situaci je zpravidla lepším řešením fixace na jeden až dva roky, přičemž ke dvěma letům se lze přiklonit spíše jen u opravdu výhodné nabídky. I takové jsou stále ještě k dispozici, protože někteří obchodníci nakupovali plyn dostatečně dopředu, než ceny vylétly. Připomeňme, že před rokem touto dobou vyšla megawatthodina plynu na zmíněné nizozemské burze jen na 33 eur, tedy na ani ne polovinu ceny nynější.
Pokud zákazník zvolí fixaci jednoletou, chrání se pouze před letošní zimou a může už příští léto řešit stejné dilema. Dvouletá fixace kryje dvě topné sezony a dává domácnosti rozpočtovou jistotu právě pro období, kdy se vývoj na Blízkém východě jeví být mimořádně obtížně předvídatelný. Tříletá fixace už znamená větší riziko, že se člověk zaváže k dnešní zvýšené ceně i pro dobu, kdy už by ceny mohly být opět nízko (trh stále čeká, že konflikt v Perském zálivu nenakyne do délky ruské „speciální vojenské operace“ na Ukrajině).
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Růst výnosů z dluhopisů varuje před ekonomickými potížemi. Ale před čím přesně?
Podstatné není fixovat za každou cenu. Vyplatí se porovnat konkrétní obchodní cenu za megawatthodinu, stálý měsíční plat, sankce za předčasné ukončení i podmínky automatického prodloužení smlouvy. Dnes se ale i tak často vyplatí dát přednost rozumné dvouleté fixaci před drahým produktem na neurčito. Jestliže však dodavatel požaduje za dvouletou jistotu výraznou přirážku, může být vhodnější rok a následné nové vyhodnocení situace.
Ať už domácnost fixuje plyn, či ne, ekonomika inflačním dopadům jeho možného trvalejšího zdražení neunikne. Ceny pro celou ekonomiku zkrátka zcela zafixovat nelze. I proto má drahý plyn dopad i třeba do sazeb hypoték. Vskutku, drahý plyn Čechům může dále prodražit hypotéky.
Když totiž ropa a plyn zdražují, investoři očekávají vyšší inflaci. Centrální banky pak mají menší prostor ke snižování základních úrokových sazeb, případně mohou být nuceny sazby držet vysoko déle. Investoři i proto požadují vyšší výnos také u dlouhodobých státních dluhopisů. Právě tento globální pohyb je nyní mimořádně výrazný.
Americký desetiletý dluhopis se dostal přibližně k 4,8 procenta, evropské výnosy rostou (například výnos na desetiletém dluhopisu německé vlády na patnáctileté maximum) a výprodej dluhopisů zasahuje prakticky celý vyspělý svět. Výnos desetiletého českého státního dluhopisu tak podle aktuálních dat vystoupal nad pět procent, nejvýše přibližně za tři a půl roku.
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Přitom právě takovéto dlouhodobé tržní úroky, nikoli jen základní sazba ČNB, jsou pro ceny hypoték v Česku zásadní. Banky cenu dlouhodobých peněz, včetně těch, které poskytují ve formě hypoték, odvozují od korunových swapů a výnosů dluhopisů podobné splatnosti (swapy a výnosy se zpravidla vyvíjejí v určitém tandemu).
Jestliže tyto sazby rostou, banka si nemůže levněji zajišťovat například pětiletou fixaci hypotéky, i kdyby ČNB své krátkodobé sazby třeba snižovala. Přeneseně tedy platí, že výstřel nebo raketa v Perském zálivu mohou přes cenu plynu, inflační očekávání a dluhopisové trhy doputovat až do měsíční splátky české hypotéky.
Proto je tedy třeba smířit se s další špatnou zprávou. Vedle plynu mohou zdražit právě i hypotéky. Pokud by měl být konflikt v Perském zálivu trvalejší, ani nynější i poměrně dlouhá fixace hypotéky nemusí být chybou, ba naopak. Pro domácnosti je to nepříjemná dvojí rána: dražší energie jim mohou zdražit provoz domu či bytu a zároveň oddalují donedávna očekávané zlevnění jeho financování.