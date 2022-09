Zemřel muž, jenž prokázal, že Clinton lhal o vztahu s Lewinskou

To bylo vůči němu nefér, byl dobrý právník, federální soudce a pak za prezidenta George Bushe staršího vrchní státní zástupce. V roce 1994 byl však požádán, aby vyšetřoval smrt (sebevraždu? vraždu?) Clintonova právníka, který byl zapleten do Clintonových spekulací s pozemky v aféře Whitewater. Během vyšetřování zjistil, že několik žen obvinilo Clintona ze sexuálního obtěžování, a taky dokázal, že Clinton pod přísahou lhal, čímž bránil průchodu spravedlnosti. To je trestný čin. Svou zprávu předal Kongresu a opoziční republikáni se rozhodli pro impeachment; Clinton však přetrval.

Poté byl Starr děkanem jedné právnické fakulty na univerzitě v Kalifornii a následně rektorem jedné univerzity v Texasu. Jako mimořádný vyšetřovatel měl podat důkazy o tom, jestli Clinton porušil zákon – a ty dodal, nikdo pak nepochyboval o tom, že Clinton o svém vztahu s Lewinskou lhal. Proto ty intimní detaily ve zprávě, kvůli které si Starr vykoledoval nálepku moralizujícího puritána. Byl však dobrý právník, který jen dělal svou práci vyšetřovatele.

Otázkou však je, zda ji dělat měl. Později litoval, že nabídku být speciálním vyšetřovatelem přijal; přál si, aby ji býval odmítl a dělal to někdo jiný. Ta pochybnost je dvojí: za prvé je otázka, jestli měl rozšířit vyšetřování aféry Whitewater i o Clintonovy sexuální eskapády – a asi neměl. A za druhé, zda má vlastně existovat institut speciálního vyšetřovatele, který je relativně nový. Anebo zda, když je podezření na porušení zákona, má vyšetřování vést normální státní návladní. Speciální vyšetřovatel se totiž snaží nachytat vyšetřovaného na nepravdě, ať už záměrné, anebo zapříčiněné omylem, a pokud je to nepravda pod přísahou, je to už trestný čin. Tak například později jiný speciální vyšetřovatel zjišťoval, kdo z Bushovy vlády během irácké války prozradil identitu agentky CIA Plameové. Ten speciální vyšetřovatel věděl, kdo to byl, náměstek ministra zahraničí, který mu to hned řekl. Ale vyšetřovatel tak dlouho vyslýchal šéfa kanceláře viceprezidenta Cheneyho, až se ten zapletl do nepravd a omylů – a za křivou přísahu šel do vězení, ne však kvůli podstatě věci. Takže mnozí mají pochybnosti o institutu speciálního vyšetřovatele – a Starr samotný si pak nepřál, aby jím kdy byl. Ta kampaň pomluv od Clintonových stoupenců mu za to nestála. Pro mnohé byl padouch.

Největší ironií je, že po hnutí Me Too by byl tím padouchem Clinton a Starr by byl hrdinou. Ale jiná doba, jiné mravy. Ať odpočívá v pokoji.