Zemřel Wendell Berry. Nestorovi amerických ekologů bylo 92 let

Přestože napsal desítky knih poezie, prózy i esejů, v češtině nevyšla ani jedna z nich. Jeho myšlenky o udržitelnosti, ochraně přírody, půdy či o významu lokálních komunit, malých rodinných farem a tradičního venkovského života bohužel dodnes nejsou naší veřejnosti známé. Kolik českých ministrů životního prostředí (bylo jich 23) o něm asi slyšelo? Možná Bedřich Moldan, Ivan Dejmal, Ladislav Miko, Jan Dusík a Martin Bursík. Doufejme, že po smrti tohoto velikána začne některé vydavatelství jeho díla vydávat v češtině.
Wendella Berryho lze nazvat nestorem americké ekologické komunity, ale byl mnohem víc. Jeho hlavním tématem nebyla jen ekologická krize, ale zejména hledání důvodů, které tento stav na Zemi způsobily. Tichým a jemným lyrickým hlasem varoval před ničením přírody a bezohledným technologickým pokrokem, nesmlouvavě a neúnavně kritizoval životní styl mnoha miliard lidí v moderním industriálním světě a snažil se je zachránit před pádem do propasti.
Nedíval se na svět brčkem, ale viděl ho jako celek a věděl, že všechno souvisí se vším. Působil dojmem, že kamkoliv se otočil, viděl pouze beznaděj. Při čtení jeho esejů nemáte pocit, že by byl zoufalec nebo optimista – na to žil až příliš dlouho. Jelikož byl baptistickým křesťanem, měl v sobě pevnou víru, že stvoření světa byla dobrá věc a že je dobré vlastnit kus půdy, se kterou můžete dělat, co je správné. Otázek, které nám zanechal, je celá řada. Jsou nepříjemné a závažné. Odpovědi na ně snad najdou příští generace.
Wendell Berry byl držitelem mnoha významných ocenění. Za nejprestižnější se dá označit cena Thomas Merton Award, kterou získal v roce 1999. Vyznamenání bylo pojmenováno po americkém trapistickém mnichovi Thomasovi Mertonovi (1915–1968), který patřil mezi nejvlivnější katolické teology a mystiky 20. století. Berry roce 2011 obdržel i Národní medaili za humanitní vědy od prezidenta Baracka Obamy za jeho hluboké pochopení vztahu mezi člověkem, půdou a místní komunitou.
Žil v dokonalé integritě, vnímal soulad mezi svými myšlenkami, napsanými větami, výroky a činy, což by se dalo nazvat i aktivismem. Zhruba od 60. let minulého století důsledně odmítal vše, co charakterizuje současnou moderní západní společnost: životní styl zvaný americký sen, ideály sekulární masové kultury, kosmopolitismus, populární řešení globálních environmentalistů, průmyslové zemědělství, technologický determinismus či optimismus, ale i moderní trendy soužití mezi mužem a ženou.
Jeho básně, prózy a eseje musí naplnit nadšením každého, kdo na kulturní a ekologické problémy hledá hlubší odpovědi. Berryho dílo navíc může sloužit i jako inspirace k tomu, abychom žili autentičtěji a v souladu s přírodou.
„Píšu proto, abych zjistil, co ve mně vyvolá, když vidím tu strašidelnou a devastující realitu, jak člověk ničí veškeré dobré věci. Píšu jako svobodný člověk, který se snaží udržet odstup od všeho, co je oficiální, komerční a módní,“ říká Wendell Berry, jemuž se podařilo vychovat nástupce. Kanaďan Norman Wirzba (62) propojováním teologie a ekologie zkoumá hluboké etické a duchovní souvislosti mezi lidstvem a přírodou, soustředí se na to, jak můžeme budovat udržitelnější a spravedlivější společenství skrze pochopení naší vzájemné závislosti.