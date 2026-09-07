Zemřel Wendell Berry. Nestorovi amerických ekologů bylo 92 let

István Léko
Lékárna   13:30
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Wendell Berry. | foto: TNS / Sipa USA / Profimedia

Přesně před týdnem, 31. srpna 2026, duše Wendella Berryho ukončila svoje putování v materiálním světě. Tomuto americkému spisovateli, básníkovi, filozofovi, ekologickému farmářovi a kritikovi konzumu bylo 92 let.

Přestože napsal desítky knih poezie, prózy i esejů, v češtině nevyšla ani jedna z nich. Jeho myšlenky o udržitelnosti, ochraně přírody, půdy či o významu lokálních komunit, malých rodinných farem a tradičního venkovského života bohužel dodnes nejsou naší veřejnosti známé. Kolik českých ministrů životního prostředí (bylo jich 23) o něm asi slyšelo? Možná Bedřich Moldan, Ivan Dejmal, Ladislav Miko, Jan Dusík a Martin Bursík. Doufejme, že po smrti tohoto velikána začne některé vydavatelství jeho díla vydávat v češtině.

Znali jste Wendella Berryho?

Wendella Berryho lze nazvat nestorem americké ekologické komunity, ale byl mnohem víc. Jeho hlavním tématem nebyla jen ekologická krize, ale zejména hledání důvodů, které tento stav na Zemi způsobily. Tichým a jemným lyrickým hlasem varoval před ničením přírody a bezohledným technologickým pokrokem, nesmlouvavě a neúnavně kritizoval životní styl mnoha miliard lidí v moderním industriálním světě a snažil se je zachránit před pádem do propasti.

Nedíval se na svět brčkem, ale viděl ho jako celek a věděl, že všechno souvisí se vším. Působil dojmem, že kamkoliv se otočil, viděl pouze beznaděj. Při čtení jeho esejů nemáte pocit, že by byl zoufalec nebo optimista – na to žil až příliš dlouho. Jelikož byl baptistickým křesťanem, měl v sobě pevnou víru, že stvoření světa byla dobrá věc a že je dobré vlastnit kus půdy, se kterou můžete dělat, co je správné. Otázek, které nám zanechal, je celá řada. Jsou nepříjemné a závažné. Odpovědi na ně snad najdou příští generace.

Wendell Berry byl držitelem mnoha významných ocenění. Za nejprestižnější se dá označit cena Thomas Merton Award, kterou získal v roce 1999. Vyznamenání bylo pojmenováno po americkém trapistickém mnichovi Thomasovi Mertonovi (1915–1968), který patřil mezi nejvlivnější katolické teology a mystiky 20. století. Berry roce 2011 obdržel i Národní medaili za humanitní vědy od prezidenta Baracka Obamy za jeho hluboké pochopení vztahu mezi člověkem, půdou a místní komunitou.

Žil v dokonalé integritě, vnímal soulad mezi svými myšlenkami, napsanými větami, výroky a činy, což by se dalo nazvat i aktivismem. Zhruba od 60. let minulého století důsledně odmítal vše, co charakterizuje současnou moderní západní společnost: životní styl zvaný americký sen, ideály sekulární masové kultury, kosmopolitismus, populární řešení globálních environmentalistů, průmyslové zemědělství, technologický determinismus či optimismus, ale i moderní trendy soužití mezi mužem a ženou.

Jeho básně, prózy a eseje musí naplnit nadšením každého, kdo na kulturní a ekologické problémy hledá hlubší odpovědi. Berryho dílo navíc může sloužit i jako inspirace k tomu, abychom žili autentičtěji a v souladu s přírodou.

„Píšu proto, abych zjistil, co ve mně vyvolá, když vidím tu strašidelnou a devastující realitu, jak člověk ničí veškeré dobré věci. Píšu jako svobodný člověk, který se snaží udržet odstup od všeho, co je oficiální, komerční a módní,“ říká Wendell Berry, jemuž se podařilo vychovat nástupce. Kanaďan Norman Wirzba (62) propojováním teologie a ekologie zkoumá hluboké etické a duchovní souvislosti mezi lidstvem a přírodou, soustředí se na to, jak můžeme budovat udržitelnější a spravedlivější společenství skrze pochopení naší vzájemné závislosti.

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