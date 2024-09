Proč jsme na tom lépe než Braniboři? Je-li cílem voleb jen „zastavit nepřítele“, funkční vlády nevzniknou

Zvítězila tam vládnoucí sociální demokracie. Což je nepochybně vzpruha pro kancléře Olafa Scholze. Jenže pak už následují samá ale.

Ano, SPD získala 30,9 procenta, druhá Alternativa pro Německo (AfD) 29,2 procenta. Lídr braniborských vítězů Dietmar Woidke získal mediální přídomek „ten, kdo zastavil AfD“. Ale jaké zastavil? SPD si oproti minulým volbám polepšila o 4,7 procenta, AfD o 5,7 procenta. Tak kdo koho vlastně zastavil?

Je cool mít o procento víc

Problém není v tom či onom volebním výsledku na východě Německa (Durynsko, Sasko, teď Braniborsko). Problém je spíš v tom, že ten výsledek nejde přetavit ve funkční vládní koalice. V politické a mediální němčině posledních let zdomácněl výraz „protipožární zeď“.

Vyjadřuje přístup k AfD, straně, s níž se nesmí komunikovat, jejím členům dávat funkce ve volených orgánech a už vůbec se s ní nesmí uzavírat koalice. A to na jakékoliv úrovni. Od federální přes zemskou až po komunální.

Výsledek? V Braniborsku teď může vytvořit koalici prakticky jen sociální demokracie se Spojenectvím Sahry Wagenknechtové, novou, velmi nestandardní politickou silou. Je-li AfD krajní pravicí, tato parta je krajní levicí, leč to jaksi nevadí. I když je proputinovská asi tak jako AfD, u níž to vadí velmi.

Soustředí-li se společnost ve volbách jen na to, aby „zastavila nebezpečí“, nemůže to přinést nic dobrého. Spíše dopadnete jako kultivovaná seniorka v Braniborsku, jež do kamery říká: „Je cool, že SPD má o jedno procento víc než AfD.“ To jako vážně? Je skutečně cílem voleb vytěsnit neoblíbenou partu a pak se radovat, že to o jedno procento vyšlo?

Braniborsko je v situaci, kterou lze řešit velkou koalicí, v tomto případě spojenectvím sociální demokracie a konzervativců. Ale taková velká koalice by se v Braniborském sněmu opírala o „většinu“ 50 procent.

Další ale je ve struktuře voličů, zejména té věkové. Z těchto voleb – jako už z eurovoleb či ze zemských voleb v Durynsku a Sasku – vyšlo najevo, že AfD podporují hlavně mladí, nejvíc ve věkové skupině 18–29 let, ale i ve všech dalších s výjimkou věkové skupiny 60+.

To těsné volební vítězství sociální demokracie v Braniborsku zajistili hlavně senioři, zatímco lídři AfD suverénně tvrdí, že mají na své straně mladé i trend doby. Kdežto třeba Zelení přišli právě v nejmladší skupině o 20 procent svých voličů.

Kraje jako zátěžové testy

S popsanými trendy se setkáváme i u nás. I v českých krajských volbách propadli Piráti a Zelení. I u nás je dost hlasů volajících, že je třeba „zastavit nedemokratické strany“. Myšleno zejména hnutí ANO. Naše plus oproti Braniborsku (Sasku, Durynsku) je v tom, že česká „protipožární zeď“ je spíš rétorická a hlásaná v metropolích. A že ti, kteří tuto rétoriku razí nejradikálněji a nejvíc nahlas, v krajských volbách pohořeli.

Kraje teď poslouží jako zkumavka. Jako zátěžový test toho, jak může fungovat spolupráce s partami ostrakizovanými, byť ne extremistickými. Proto lze říci, že jsme na tom lépe než Braniboři.