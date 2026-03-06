Muž v ženské věznici aneb O vžitých představách o mužské a ženské sexualitě

Ve skutečnosti se Jan, ve snaze sehnat nějaké prachy, aby si on i jeho přítel mohli koupit pervitin, pokusil vytáhnout jakémusi týpkovi mobil z kapsy svrchníku. Týpek ho při tom přistihl a začal křičet. Nekřičel: „Pomóc, policie! Tahle ženská se pokusila o kapesní krádež!“, ale „Pomóc, policie! Tahle ženská mě přepadla.“
Stalo se to na náměstí středně velkého českého města, policejní hlídka byla nedaleko, a tak byl Jan zatčen pár minut po činu.
Tenkrát byl Jan ještě Jana, a snad proto, že mnozí Češi, včetně orgánů státní moci, dosud mají problém pochopit, že i ženy mohou být pachatelkami násilných trestných činů, snad proto, že sama oběť nakonec uznala, že najít cizí ruku v kapse svrchníku nutně neznamená, že jste se stali obětí přepadení, byl Jan nakonec shledán vinným pouze z pokusu o kapesní krádež a odsouzen k 200 hodin společensky prospěšných prací.
Neodpracoval z nich ale nic. Odstěhoval se do Anglie. A protože ho česká policie pořád a pořád nemohla dopadnout, vydala na něj po třinácti letech mezinárodní zatykač.
Britští policisté Jana našli a zatkli.
To už byl z Jany dávno Jan. Jeho proměna byla téměř dokonalá: vypadal jako svalnatý, dobře stavěný chlap. Pěstoval si bujnou bradku, kterou si zálibně stáčel do spirály. Mluvil hlubokým, skoro se chce říct vychlastaným hlasem, a dokonce měl na krku cosi podobného mužskému ohryzku.
Nepodstoupil ale ultimátní proměnu, která by z něj udělala muže i legálně, a tak byl umístěn do ženské věznice.
Ženské věznice jsou všeobecně považované za příjemnější prostředí než ty mužské, a Bronzefield není výjimka. Stěny jsou natřené pastelovými barvami a polepené obrázky zvířátek, to kvůli dětem, které tam chodí na návštěvu za maminkami. I bachaři se zdají být přátelštější.
V takovém prostředí se drsně vyhlížející Jan vyjímá jako pěst na oku.
A věřte tomu nebo ne, právě jeho mužnost způsobuje, že v téhle věznici není v bezpečí.
Za necelé dva týdny byl už třikrát sexuálně napaden. Všechny tři útočnice se přiznaly, že se ho pokusily znásilnit v naději, že je vybaven penisem. Dozorci se, ať se snaží sebevíc, prostě nedokážou nesmát.
Janův případ není ojedinělý. Právě ve věznicích se ukazuje, jak pomýlené mohou být vžité představy o mužské a ženské sexualitě. Většinu z nás pobaví, případně pohorší, když uslyšíme o mužné oběti pokusu o znásilnění a jeho ženské pachatelce.
Chráníme ženy před muži mnohem víc než muže před ženami. I ve věznicích se to projevuje. V mužských věznicích je podle průzkumů mnohem běžnější, že si bachařka něco začne s vězněm. V těch ženských je chování bachařů sledováno bedlivěji.
A výsledek? Heterosexuálky ve výkonu trestu bývají snad ještě zoufalejší než jejich mužské protějšky.