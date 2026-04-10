Dívky teroristky. Bojovat proti tyranům má smysl, ale páchání teroru v demokracii nelze tolerovat

Ale záběry Anežky B. mi v mysli vyvolaly asociace s jinými ženami. Odcituji z jednoho dopisu:
„Ke komunismu jsem se dostal pod vlivem narodniků; Lenin nás nabádal vážit si narodniků, těch, kdo s bombou či revolverem šli proti tomu či onomu individuálnímu monstru...“
Pro vysvětlení: narodnici byli ruští utopičtí agrární socialisté, kteří v druhé polovině 19. století páchali akty individuálního teroru proti představitelům carského režimu. Nakonec v roce 1881 zabili i cara Alexandra II., jejich dědici byla pak strana eserů, socialistických revolucionářů. Část z nich poté v roce 1918 byla proti bolševikům a jejich tyranii (jedna z nich, Fanny Kaplanová, se pokusila zabít Lenina, neuspěla, byla popravena, bylo jí 28 let); jiní spolupracovali s bolševiky a splynuli s nimi. V tajné službě známé pod názvy Čeka – GPU – NKVD – KGB byli od počátku bolševici-komunisté, ale ve vojenské rozvědce GRU bylo množství bývalých eserů. Když Stalin rozpoutal velký teror 1937–1939, velkou část GRU nechal zlikvidovat, protože se bál důstojníků ovlivněných narodniky.
I já mám sympatie a soucit pro Věru Zasuličovou, Jevstolii Ragozinnikovovou či Fanny Kaplanovou. Alespoň bojovaly proti tyranům. Ale už mám nulovou toleranci pro teroristky v režimech demokratických.
Pokračujme v dopisu: „Můj první nadřízený důstojník Ulrich jednou zmínil Věru Zasuličovou a poznamenal ‚Předpokládám, nikdy jste to jméno neslyšel.‘ Odpověděl jsem ‚Věra Zasuličová střelila generála Trepova za to, že ve věznici nechal brutálně zbičovat studenta Bogoľubova.‘ Ulrich se nadšeně zasmál: ‚To je pravda, ale jak to víte?‘“
Doplnění: stalo se to v roce 1878, Trepov atentát přežil a v carském Rusku porota osmadvacetiletou Zasuličovou osvobodila; to by se v komunistickém Rusku nestalo.
Pokračování dopisu: „V roce 1907 ruská vláda zavedla politiku systematického bití politických vězňů. Jednoho večera krásně oblečená mladá žena přišla do věznice v Petěrburgu a chtěla mluvit s jejím velitelem Maximovským. Byla to /studentka konzervatoře, pianistka Jevstolia/ Ragozinnikovová. Měla pod šaty dynamit. Když ji zavedli k Maximovskému, revolverem ho zastřelila. Dynamit byl pro jiné účely. Požádala policii, aby ji vyslýchali v centrále carské tajné policie Ochrana. Chtěla sebe i ji vyhodit do vzduchu; nevěděla, jak jinak se dostat dovnitř. Ale prohledali ji a dynamit našli. Odsoudili k smrti oběšením. Před popravou napsala dopis rodině: ‚Smrt samotná není nic. Hrozivé je jen pomyšlení zemřít, aniž jsem dosáhla, co jsem udělat mohla. Jak dobré je milovat lidi. Jak moc síly dává člověku taková láska.‘ Když Ragozinnikovovou oběsili, bylo jí dvacet let.“
Pro autora dopisu, když se jako americký mladík v roce 1925 stal komunistou a později v letech 1932–1938 byl agentem sovětské GRU, byly Zasuličová a Ragozinnikovová hrdinky hodné obdivu a následování.
|
Samozřejmě byly i jiné ženské teroristky, např. Ulrike Meinhofová a Gudrun Ensslinová v Německu v 70. letech 20. století, či ty z „Weather Underground“ v USA v téže době. Název „Meteorologické podzemí“ je odvozen z jejich zakládajícího manifestu v červnu 1969 s názvem „Nepotřebujete meteorologa, abyste věděli, odkud vítr fouká“.
Nulová legitimita
Stejně jako autor dopisu, i já mám sympatie a soucit pro Věru Zasuličovou, Jevstolii Ragozinnikovovou či Fanny Kaplanovou. Alespoň bojovaly proti tyranům. Ale už mám nulovou toleranci pro teroristky v režimech demokratických se svobodou slova a politiky, jako jsou Spolková republika, Spojené státy, či, ehm, země naše.
Jejich práva jsou chráněná, režim nesmí proti nim postupovat svévolně, mají plnou svobodu agitovat za změnu vládní politiky; a periodicky, každé čtyři roky se konají volby. Přistoupit k aktům násilí, natož terorismu, za účelem politických cílů, má ve svobodném a demokratickém režimu nulovou legitimitu.
Ale i terorismus narodniků byl nerozumný. Car Alexandr II. byl reformátor, zrušil nevolnictví, na ruské poměry to byl liberál a připravoval ústavu dle britského vzoru. Zasuličová nejenže nedostala trest smrti, ale porota ji plně osvobodila – z úcty vůči jejímu charakteru a pohnutkám, nikoli činu samému; Trepov to přežil.
|
Po zabití cara Alexandra II. nastoupil na trůn jeho syn Alexandr III., stoupenec tvrdé linie; reformy svého otce odvolal, připravenou ústavu hodil do koše a zavedl represivní policejní stát. Definitivní konec narodniků a eserů nastal až po pádu carského režimu, když nový revoluční režim bolševický definitivně všechny anarchisty, esery či jakoukoli opozici vyvraždil. Někdy v dějinách – ba vlastně často – totiž pád režimu zlého může vést k nástupu režimu ještě horšího. Fanny Kaplanová na rozdíl od Věry Zasuličové milost nedostala, i když Lenina se jí zabít nepovedlo.
Podat o svém omylu svědectví
Citovaný dopis napsal 30. srpna 1954 Whittaker Chambers (1901–1961). Chambers se s komunismem a prací pro GRU v roce 1938 rozešel, stal se křesťanem, kvakerem, pracoval jako novinář a esejista. Po paktu Molotov–Ribbentrop, když se komunisté stali spojenci nacistů, informoval americkou vládu o komunistech v jejich řadách. Jak se ukázalo, byli to zrádcové a sovětští agenti.
Po válce byl v roce 1948 přinucen pod přísahou vypovídat před výborem Kongresu o těch, které znal. Jeden z nich, Alger Hiss, vysoký úředník ministerstva zahraničí, poradce prezidenta Roosevelta na Jaltě, vše popřel. V soudním procesu Chambers vše dokázal a Hiss byl odsouzen za lhaní pod přísahou (špionáž a vlastizrada již byly promlčeny).
Chambers napsal hlubokou duchovní autobiografii Svědek v roce 1952. O tom, proč se stal komunistou, proč se s komunismem rozešel a jaká je morální krize Západu. Byl to pesimista v tradici sv. Augustina či Dostojevského. Předobraz Solženicyna. Byl přesvědčen, že kvůli pravdě opustil vítěznou stranu komunismu ve prospěch strany Západu, která bude nakonec poražena; ale i kvůli pár letům života ve svobodě to stojí za to.
Knihu četl i jeden bývalý herec v Hollywoodu. Měla na něj hluboký vliv a přiměla ho vstoupit do politiky – aby dokázal, že v tomto Chambers pravdu neměl, Západ komunismem poražen nebude. Proto, již jako prezident, Ronald Reagan udělil Chambersovi posmrtně v roce 1984 nejvyšší americké civilní vyznamenání, Prezidentskou medaili svobody.
Může se stát, že hodný člověk zastává zlé názory či udělá zlé skutky z dobrých pohnutek, ale mylných důvodů, mylných premis. Pokud nahlédne svůj omyl a podá o něm svědectví, stane-li se „Svědkem“, je správné mu nejen odpustit, ale i vážit si ho.
Nevím, jestli bude Anežka B. shledána vinnou. Pokud ano, nepromarní čas, přečte-li si autobiografii Svědek. Může se jí přihodit, že „poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí“.