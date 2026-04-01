Žhářský útok a levicoví pomatenci. Proč označili policejní zásah za „únos státem“?

Ale popořadě. Poté, co policie posbírala levicové propalestinské aktivisty a obvinila je z toho, že zapálili ve jménu boje proti Izraeli a ve jménu Palestiny zbrojovku v Pardubicích (kde se ovšem vůbec žádné drony pro Izrael nevyráběly), napsala skupina Prague4PalestineYouth na Facebooku následující slova: „Při domovní razii v Praze byli státem uneseni dva drazí členové a kamarádi naší komunity… K událostem došlo v době, kdy se oba nacházeli v Praze… Zdá se, že rozhodnutí o jejich vazbě bylo učiněno dlouho předtím, než se vůbec slyšení konalo…
Youssef (jeden z obviněných, který se veřejně na svých profilech označuje jako ten, ta nebo to – pozn. autora) byl(a) v médiích vyzdvihován(a) a pomluven(a) pro svou identitu, barvu pleti a víru… Rasismus, který z narativu prosakuje, odhaluje shnilé jádro jak mainstreamových médií, tak i českého (bez)právního systému… Zatčení našich přátel vidíme jako hrubou nespravedlnost, rasově motivovaný hon na čarodějnice proti členům hnutí za jejich zásadové politické postoje.“ A tak dále.
Silná tvrzení bez důkazů
Celé sdělení stojí na fascinujícím předpokladu: pokud se nám nelíbí, co říká policie (která musela státnímu zástupci a ten následně soudu předložit konkrétní důkazy), pak to znamená, že policie je úplně mimo. Pokud se nám nelíbí mediální obraz, kdy média pouze popsala z veřejně dostupných zdrojů, kdo jsou zadržení, pak jde o rasismus. A pokud někdo zpochybní naši verzi reality, pak je součástí jakési mlhavé „mašinérie“, která nás chce zničit. Elegantní. Kruh, z něhož není úniku – protože každý další nesouhlas je důkazem spiknutí.
Zvlášť působivá je pasáž, že rozhodnutí o vazbě bylo učiněno předem. To je silné tvrzení. Škoda, že pro něj – stejně jako pro většinu ostatních tezí v textu – chybí jakýkoli důkaz. Ale to nevadí, protože důkazy jsou zjevně přeceňovanou zbytečností. Stačí přesvědčení. A správné politické postoje. V tomhle světě se totiž realita neurčuje podle důkazů, ale podle pocitové pravdy – a kdo má silnější pocit, má zjevně pravdu.
Mimochodem, je docela síla označit policejní zásah za „únos státem“ – to si představíte, že do bytů aktivistů naběhlo komando, přetáhlo jim pytel přes hlavu a odvezlo na neznámé místo, kde je drží a děsivě jim ubližuje. Realita je ovšem jiná: policie přišla a holt z logiky věci neklepala a neptala se, jestli by Youssef šel, šla, šlo ven... Chápu, přiznat, že policie je normálně zatkla, není moc levicové, lepší je marketingově říct, že je stát unesl. To zapadá do narativu, že se tu nevyšetřuje, ale utlačuje.
Myšlenkový guláš
A další perla: policie prý pracuje „bez důkazů“ a po Youssefovi šla proto, že je „DJstvo, fotografstvo, umělecstvo“. Tohle už se nedá nazvat jinak než myšlenkový guláš. Maglajz v hlavě. Detektivka pro mateřskou školu. Byl zatčen proto, že jej policie podezřívá z terorismu. A fakt si pro něj nepřišla proto, že pouštěl(a, o) písničky.
Nad tím vším se jako univerzální vysvětlení vznáší mantra o „rasově motivovaném honu“. Jasně – když nevíš, zkus rasismus. Nevyšlo? Přidej revoluční zvolání, že „odhodlání skupiny zůstává neochvějné“.
Jako ideologický leták je to vlastně docela povedené. Pro všechny, jimž přijde normální mít plovoucí identitu, chvíli si říkat ten, chvíli ta a chvíli to, asi i přesvědčivý. Inu dobře – slibuji, že pečlivě zkontroluji, jestli policie v obvinění použila správná zájmena! Protože přesně na tom to celé přece stojí.