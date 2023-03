Taková hrůza! To je snad víc než nekorektní, je to urážlivé, přímo zločinné! Co s tím dnešní doba udělá? Vyškrtne „nadžidáka“ z případného příštího vydání Babelovy knihy? Snad bych vás měla, milí čtenáři, upozornit, že jsem jen chvíli předtím poslouchala v rozhlase jakýsi pořad o přepisování autorských textů v nových vydáních dnes už klasických knih, třeba o Jamesi Bondovi.