ZÍDEK: Spor o Petrkov

Praha Potomci Bohuslava Reynka a Suzanne Renaud prodávají barokní usedlost v Petrkově poblíž Havlíčkova Brodu, kde se básník a grafik narodil a kde po většinu svého života se svou francouzskou manželkou žil a tvořil. Ducha domu donedávna udržovali jejich synové Daniel a Jiří. Ti zemřeli krátce po sobě v roce 2014. Jejich potomci v domě nechtějí žít, ani nemají prostředky na nutné opravy rozlehlé nemovitosti a údržbu okolních pozemků, a proto se areál rozhodli nabídnout ke koupi prostřednictvím realitní kanceláře.

Záměr vyděsil část kulturní veřejnosti. Básník Miloš Doležal inicioval petici, kterou podepsaly zatím asi dva tisíce lidí a která žádá Kraj Vysočinu, aby Petrkov odkoupil a vybudoval v něm památník. „Málokterý dům a místo měl a má takové vyzařování do české kultury a umění, jako právě tento,“ píše se v petici, která usedlost označuje za „neoficiální poutní místo“ a „jeden z výrazných a významných bodů na mapě českých kulturních dějin“.

S požadavkem petice nesouhlasí spisovatel a publicista Aleš Palán, který má osobně k Petrkovu a jeho obyvatelům blízko, v roce 2012 vydal oceňovaný knižní rozhovor s bratry Reynkovými. Podle něj nemá být v domě muzeum ani literární rezidence. „Děsím se případné expozice, kterou v tomto domě vybuduje kraj, stát, kdokoliv. Jak v ní bude zachována ta autenticita, která dnes podle mnohých hrozí zmizet? Bude tam chováno 16 divých koček a uměle dodáván smrad ze záchodu? Zůstane zahrada zarostlá, altánek se bude hroutit a stropy budou podepřené trámy? (…) Opravdu byste do vyleštěného muzea Petrkov jezdili? A jak často? Co byste tam dělali? Na co byste se koukali? Na grafiky, jejichž kolekce je dnes většinově v soukromých rukou?“

Argumenty Aleše Palána jsou myslím mylné. Pro někoho, kdo zažil nějaký dům s jeho obyvateli, bude nutně každá muzejní expozice neautentická. Rodný domek Josefa Jungmanna v Hudlicích také dnes nevoní jako v roce 1773 a s dnešní Čapkovou Strží by asi nebyl spokojen ten, kdo v ní trávil léto 1937.

Rodné a jiné domy spisovatelů, malířů, hudebních skladatelů a dalších kulturně či veřejně činných osob neudržujeme pro minulost, ale pro budoucnost. Představují záchytné body kulturní krajiny. A mnoha lidem mohou zprostředkovat první kontakt s tvůrcem či dílem, které už třeba trochu zapadalo prachem.

Kdybych jel kolem Havlíčkova Brodu a v Petrkově bylo Reynkovo muzeum, asi bych se tam zastavil, autentičnost neautentičnost. Už proto, že mi Reynkovo dílo vůbec není blízké ani známé, takže bych rád využil příležitosti se o něm něco dozvědět. Ten dům, kde jsem nikdy nebyl, působí silně a zajímavě i z fotek, tak proč si tu neudělat zastávku na nějakém výletu?

Takže koupit! Zvláště když ty peníze, které bude třeba do projektu vložit, jsou v rozpočtech kraje či státu úplný pakatel.