Chcete olympijskou atmosféru? Jděte na curling. Šéf FIS vidí budoucnost lyžování v Asii

Přímo do dějiště jezdí jen málo lidí. Hlavně ti, kteří si chtějí užít autentickou atmosféru. Tu olympijskou, v mnohém jedinečnou. Třeba v tom, že se na jednom místě potkávají zástupci i fanoušci různých sportů (od lyžování přes krasobruslení až po curling). Že tam můžete potkat světové hvězdy a zároveň závodníky z exotických zemí. Takové, jakými byli bobisté z Jamajky. A hlavně spousty fanoušků z celého světa. Prostě to vše vnímáte naživo.
Anebo až tak ne? To je teď otázka pro staromilce i realisty.
Když hry bývaly v horských maloměstech
Zimní olympijské hry mají za sebou už sto let a za tu dobu se leccos změnilo. Zpočátku se Hry pořádaly v tradičních horských městech, ba městečkách. Chamonix, Svatý Mořic, Garmisch-Partenkirchen – žádné z nich nemá přes 30 tisíc obyvatel. Americká střediska Lake Placid či Squaw Valley mají dokonce pod pět tisíc.
Ale počínaje Sapporem (1972) pořádají zimní hry i města milionová, nota bene přímořská. A postupem času i taková, která nemají s tradiční zimou a zimními sporty vůbec nic společného. Třeba Peking (2022).
V tomto smyslu mohou působit soutěže v Cortině d’Ampezzo jako návrat k tradiční praxi, k lidským rozměrům, ba „na místo činu“ (ZOH se v Cortině konaly už v roce 1956). Ale…
Před 70 lety se Hry konaly pouze v Cortině. Letos se formálně konají v Cortině a Miláně, ale prakticky v osmi lokalitách Itálie. Mapa ukáže, že z Milána na západě Lombardie do Cortiny na severu Benátska je to vzdušnou cestou jako z Prahy do Valašského Meziříčí, po silnici je to ještě mnohem dál. Přináší to víc plusů, nebo minusů? Odpovězte si sami.
Před lety se v Bavorsku uvažovalo o repríze zimních olympijských her z roku 1936. Ale s tím, že pořádajícím městem už by nebyl jen horský Garmisch-Partenkirchen, ale zároveň i milionový Mnichov (jako je teď v Itálii milionový Milán spolu s malými horskými středisky v Alpách). Ale když se o té myšlence začalo vážně debatovat, bavorští voliči ji v lidovém hlasování zařízli. Představa, že by se Hry konaly zároveň v horském středisku a milionovém velkoměstě, jim neladila s tradiční představou zimních olympijských her.
Sjezdaře uvidíte až v cíli
Jenže nyní ty tradiční představy zimních her dostávají zabrat i v menších horských centrech. Doložili to reportéři webu Der Spiegel z Cortiny a Bormia. Navíc „ulovili“ prezidenta Světové lyžařské federace FIS Johana Eliasche, třiašedesátiletého Švéda, jenž k tomu řekl své. Ty postřehy a argumenty – publikované v článku Lyžování v Evropě? Výběhový model – stojí za krátké shrnutí.
Jak si prezident FIS Hry v Itálii užívá? „Docela dobře,“ odpoví Eliasch. Ale hned si postěžuje, že to jsou „Hry na dlouhé cesty“. Stačí už jen pendlování mezi Bormiem v Lombardii a Cortinou v Benátsku. „Jedete-li autem, cesta přes různé horské průsmyky může zabrat šest hodin. To je docela výzva,“ říká Eliasch.
Novináři si všímají, že počet zahraničních turistů v Bormiu či Cortině je nižší, než by čekali. „Je to tu jako na hřbitově,“ citují fanouška z Rakouska. Marco Büchel, bývalý lichtenštejnský sjezdař, nyní komentátor televize ZDF, si stěžuje, že Cortina nevyzařuje žádnou olympijskou radost.
Chcete-li sledovat sjezdaře v Cortině, píší reportéři, jako diváci se můžete dostat jen do cílové zóny – z bezpečnostních důvodů. Samozřejmě, lyžování zůstává páteřním sportem zimních her. Ale kdo má rád akčnost, udělá lépe, zajde-li na curling. V curlingové hale se totiž pořád něco děje. „Chcete-li živou atmosféru, jděte na curling,“ shrnují to autoři.
Má Čína víc lyžařů než Švýcarsko?
Jak to vidí sám prezident FIS Eliasch? Rád prý mluví o „starých dobrých časech“, kdy mnozí lyžaři soutěžili v různých disciplínách, ve slalomu i sjezdu. Tak vznikla samostatná kategorie „kombinace“. Jenže to už je pryč. „Na startu každého závodu chceme mít jen ty nejlepší muže a ženy. Chtějí to i diváci,“ říká Eliasch a novináři jeho styl shrnují: „Chce sjezdové lyžování úplně předělat, aby ten podnik byl ještě větší. Sní o otevření nových trhů, závodech Světového poháru v Číně a Saúdské Arábii. V Bormiu oznámil, že se to vše stane už brzy.“
Úhrnem. Evropa je pro manažery Eliaschova typu malý trh. Ti uvažují jinak: „Kolik lyžařů je v Itálii? Kolik lyžařů je ve Švýcarsku?“ V Číně jich je prý mnohem víc. Následuje logická otázka: „Znáte sportovce z Číny či Arábie, kteří jsou konkurenceschopní na špičce sjezdového lyžování?“ Tady Eliasch ucukne. Ale pak dodá, že právě to může být úkol pro „zavedené lyžařské národy“ – pozvat lyžaře z Číny a Arábie a trénovat je na tratích Švýcarska, Rakouska či Itálie.
Takže budoucnost lyžování je prý v Asii. Co si o tom pomyslet? Možná totéž, co si mysleli čtenáři LN, když Petr Kolman v komentáři navrhl, aby byl ministrem životního prostředí jmenován Václav Klaus. Myslí to autor vážně, nebo jako ironii či provokaci? Tak zněly časté reakce. Upřímně, jasno v tom neměl ani autor těchto řádek. Podobně může působit idea, že budoucnost lyžování je v Číně a Saúdské Arábii. Myslí to Eliasch vážně, nebo jako ironii či provokaci?