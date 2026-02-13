Spravedlnost na OH. Je pěkné uctít na helmě zabité Ukrajince, ale co kdyby tak někdo uctil Hamás?

Kdo by s Heraskevyčem nesympatizoval, respektive kdo by nekritizoval rozhodnutí MOV o jeho vyloučení, působil by jako hrubián a necita.
A přece ten případ stojí za širší zamyšlení.
Podle hodnot, či podle pravidel?
Autor těchto řádek se bez mučení přizná, že sympatizuje s Heraskevyčem. Se závodníkem, jenž trval na pietě vůči svým zabitým kolegům i při olympijském závodě. Při soutěži, která musí být podle Olympijské charty až sterilně apolitická.
Heraskevyč svou helmou s portréty zabitých sportovců přece nevyzýval k násilí, k nenávisti či k porušení pravidel. Pouze je přesvědčen, že uctít na helmě zabité kolegy je prostá lidská solidarita a slušnost, nikoliv politikum. Kromě těch snímků dnes již mrtvých sportovců neměl na helmě žádná hesla, natož hesla nacionálně či jinak popudlivá.
A přece ho MOV vyloučil. Řada lidí nad olympijským výborem za tak umanutě vnímanou apolitičnost láme hůl. V jiných se přímo vaří krev. Třeba takový bývalý hokejista Jiří Hrdina, dnes aktivní hlavně na webu, napsal: „Neuvěřitelné rozhodnutí. V noci další zabití nevinní lidé na Ukrajině a ta banda vyžranejch dědků z tepla svých křesel rozhodne o diskvalifikaci sportovce, který chce uctít své kamarády, které Rusáci zabili.“
Nechme teď stranou, že to není „banda vyžranejch dědků“. Šéfka MOV Coventryová, která ta pravidla kontroluje, je vrstevnice famózní lyžařky Vonnové. Ale jinak Hrdina souzní s tím, co si myslí mnozí a co napsal komentátor webu Der Spiegel (byť ne tak šťavnatě a emotivně). Je to prostě postoj, s jakým lze sympatizovat.
Vyloučení Heraskevyče ze soutěže odsoudil jako nespravedlivé i prezident Pavel. V kontextu ruské účasti na OH pak dodal: „Myslím, že je dobře i z hlediska důvěry v pravidla a hodnoty ve světě dodržet to, že stát, který vede agresivní válku proti jinému státu, by se neměl účastnit olympijských her.“
Nevidím důvod s prezidentem nesouhlasit. Až na jeden detail, na slovní spojení „pravidla a hodnoty“. Politický jazyk liberální demokracie až příliš často spojuje pravidla a hodnoty do jednoho celku. Dělá z nich téměř synonyma.
Ale v řadě oblastí – v olympijském hnutí včetně Olympijské charty zvlášť – se mezi pravidly a hodnotami dost přísně rozlišuje. Někdo by řekl, že až umanutě. Vždyť ta pravidla vznikala před 130 lety a navrhovali je lidé z prostředí aristokracie (baron Coubertin). Lidé, pro něž byl sport jen krátkodobým oddechem gentlemanů, a ne součástí života se vším, co to obnáší. Tak vzniklo i pravidlo o sterilní apolitičnosti olympismu a jeho sportovních soutěží.
Už Věra Čáslavská to věděla
To pravidlo působí anachronicky, ale dodržuje se. Často umanutě. Starší si ještě vzpomenou na říjen 1968. Byly dva měsíce po sovětské okupaci Československa a na Hrách v Mexiku zářila gymnastka Věra Čáslavská. Ale na stupních vítězů si vůči vyvěšené sovětské vlajce dovolila jen nenápadné gesto – sklonění hlavy.
Že by se bála Sovětů či vzkřísených stalinistů v Praze? Ne. Bála se bafuňářů z MOV, kteří o pár dnů dříve vyloučili z her dva černé americké sprintery. Na stupních vítězů totiž v rámci zápasu za rasová práva zvedli ruku zaťatou v pěst.
Ano, kdo není úplný necita, tak teď sympatizuje s Heraskevyčem. Ale zkusme si představit, že by se pravidlo o sterilní nepolitičnosti her uvolnilo. Že by nebylo vykládáno tak přísně, jak je tomu dosud. Neviděli bychom pak na helmách jiných závodníků třeba portréty „hrdinů“ Hamásu? A nedostalo by se těm závodníkům podobné podpory, jakou teď sklízí Heraskevyč?
Sympatie s Heraskevyčem jsou jasné. Ale můžeme si klást otázky, jak by to vypadalo, kdyby důvěra v hodnoty (sympatie a emoce podle gusta těch či oněch) zcela převládla nad důvěrou v pravidla, třebas už poněkud archaická.