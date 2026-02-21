Sport bez politiky – správné, ale nesplnitelné. A co takhle sport v politice?

Už ve starém Řecku… chtělo by se začít. Během konání olympijských her tenkrát bývaly zastaveny válečné operace. Prý aby sportovci měli bezpečnou cestu na hry do Athén a zpět. Bylo to navýsost politické opatření. Není to důvod jediný, ale postačující, proč letos na zimní olympiádě v Itálii nesmělo hrát Rusko. Není ochotné uzavřít příměří s Ukrajinou ani na tři dny krutých mrazů, natož na šestnáct dní, kdy se konají letošní zimní hry.
Politika do sportu nepatří. Je to správné heslo, vroucí a nesplnitelné, asi jako že by se nemělo zbrojit. Imagine. Rusové soutěžit smějí. Pod pseudonymem INA (Individual Neutral Athletes). Nesmějí mít žádné národní symboly a nesmějí být součástí žádné oficiální národní výpravy, ale už podle jejich statusu každý ví, kdo jsou zač.
Závodník Ukrajiny, který reprezentuje svou zemi se vším, co k ní patří, to jest včetně válečných útrap a ztrát na životech kolegů sportovců Ruskem způsobených, je diskvalifikován. Nemával vlajkami ani transparenty, neprohlašoval do mikrofonů nic pobuřujícího, jenom ty portréty zabitých sportovců měl na přilbě. Jestli jste sledovali například skoky na lyžích, všichni závodníci měli přilby stejné, s takovým jedním nápisem nad uchem. Ale to není politika. Berme to sportovně, jde jen o prachy.
Amerických sportovců se novináři na olympiádě ptají, jaké to je, reprezentovat Spojené státy, stát, který zakračuje proti nelegálním imigrantům. Respondenti se vykrucují, jak mohou, protože politika přece do sportu nepatří. Takže novinářům nezbývá, než se na ni opakovaně sportovců vyptávat, což Mezinárodní olympijský výbor zakázat nemůže, že.
Opatřit Palestincům kolo
Na stránkách MF DNES se jeden renomovaný komentátor zlobil, že není účast na olympiádě zakázána kromě Ruska také Izraeli, státu, který podle něj vede dlouho připravovanou odvetu za útok Hamásu z října 2023.
Vždyť premiér Benjamin Netanjahu je také „wanted“ válečný zločinec. Upřesněme: nešlo o dlouho připravovanou odvetu, ale o obrannou operaci proti islamistickému agresorovi, který stále ohrožuje Izrael přes „posvátné“ státní hranice, ať už z Pásma Gazy, z Libanonu nebo i Íránu.
Hamás z Pásma Gazy onoho 7. října vypálil na Izrael odhadem pět tisíc raket, pak vnikl na území Izraele a zavraždil dvanáct set civilistů. Izraelská armáda se zaměřila na regulérní vojenské cíle Hamásu a není její vinou, že byly umístěny do nemocnic, škol a budov OSN. Hlavním cílem izraelských operací bylo osvobození 251 rukojmí, včetně miminek a starců. Kdyby Hamás na výzvu Izraele složil zbraně a propustil rukojmí, nic z toho, co v Pásmu Gazy následovalo, by se nestalo. Byl bych pro, aby se soud s Netanjahuem konal. Nechť jsou vyslechnuti svědci. Všichni a každý. Ale zpět k olympiádě: Izrael dnes dodržuje příměří, Hamás nikoliv.
Den po zahájení olympiády, 7. února, zhruba pět tisíc lidí v Miláně protestovalo proti nákladům na bydlení a také proti obavám z dopadů olympijských her na životní prostředí. Demonstraci, jejíž součástí byl i pochod, organizovaly odbory, organizace hájící právo na bydlení a další aktivistické spolky. Zhruba stovka protestujících házela na policisty dělobuchy, dýmovnice a lahve, napsala agentura Reuters.
Propalestinští aktivisté loni v září nejméně dvakrát ve Španělsku přerušili cyklistickou Vueltu. Na protest proti účasti týmu Israel-Premier Tech, jehož členem byl také český závodník Jan Hirt. Nebylo to nic menšího než politický atentát proti sportovnímu klání. Což vede k obrácené myšlence: vnést sport do politiky.
Palestinci neměli v pelotonu svého závodníka. Kdyby měli, fandili by mu a určitě by Vueltu nezbořili. Neexistující, leč globálně politicky uznaný stát Palestina si dovede vyhloubit tisíc kilometrů tunelů, nakoupit houfy zbraní a hejna raket za cizí peníze, ale nedokáže napojit a nasytit vlastní civilní obyvatelstvo, natož mu opatřit kolo.
Vláda a opozice na tři vítězné
Sportovní klání je zástupný konflikt, který může filtrovat a klidnit konflikty skutečné, ať už národnostní, náboženské, etnické, nebo územní. Proti konfliktům skutečným má sportovní utkání nejméně čtyři výhody: 1. není násilné, 2. odehrává se podle přesně daných pravidel, která musejí dodržovat všichni soupeři, 3. soudcuje třetí, nezaujatý rozhodčí podle týchž pravidel, 4. vítěz je oslavován, zatímco poraženému nehrozí likvidace.
Představme si v duchu, že by si naše vládní koalice s opozicí rozdaly dva vzájemné zápasy v odbíjené. Tento sport je u nás téměř lidový, zvládli by ho určitě i politici, a má zvláštní předpoklady. Soupeři jsou od sebe odděleni sítí, každé družstvo povinně „točí“ pozice: hráči se střídají na bloku, smečích, na příjmu a na podání. Za daných pravidel si jednotliví hráči mohou odbít své osobní vzteky na soupeře. Nakonec si podají ruce. Zápas by určitě netrval jako v parlamentu přes dvacet hodin a oba soupeři by přitom mohli získat pár nových fanoušků. Imagine.
Autor je šéfredaktorem internetového deníku Svět hospodářství.