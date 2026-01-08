Olympijské dívčí války. Zimní hry jsou doménou žen, dočkáme se i letos?

Nic proti kuželkářům nebo vodním pólistům, ale tehdy to v Česku byly sporty asi stejně populární jako rychlobruslení. Uběhlo pár měsíců a ta nadějná rychlobruslařka nesla českou vlajku na zahájení olympijských her v italském Turíně. A o čtyři roky později v kanadském Vancouveru brala dvě zlaté medaile. To už byla pětinásobnou mistryní světa.
Ale vraťme se do Turína 2006. Martina Sáblíková byla první ženou, která nesla českou vlajku na zahájení zimní olympiády. A symbolicky tak odstartovala jeden zajímavý fenomén. Od té doby vozí zlaté medaile ze zimní olympiády výhradně ženy.
Mezi muži se to naposledy povedlo Aleši Valentovi. Ale to už bude zanedlouho čtyřiadvacet let. Ještě o čtyři roky starší je hokejový triumf z Nagana. A pro další mužská zlata musíme sáhnout hluboko do éry Československa – slovenský krasobruslař Ondrej Nepela triumfoval v roce 1972 v Sapporu a legendární skokan Jiří Raška v roce 1968 v Grenoblu. Toť vše.
Sbírka ženských zlatých medailí se naopak od olympiády v Turíně rozrůstá velmi pravidelně a bez zaváhání. Tehdy v Itálii sice nesla vlajku Martina Sáblíková, ale hlavní hvězdou byla běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová. Její mohutný finiš v závodě na 30 kilometrů volnou technikou vešel do sportovních dějin.
Následující olympiáda ve Vancouveru už byla plně v režii Sáblíkové. Ke dvěma zlatům na 5 000 a 3 000 metrů přidala bronz na patnáctistovce a postarala se tak o těžko překonatelný počin. Tak trochu ve stínu rychlobruslení zůstaly další medaile Lukáše Bauera, běžkařské štafety nebo slalomářky Záhrobské (dnes Strachové).
Soči 2014 je sice v podvědomí zapsáno jako biatlonová olympiáda (Soukalová, Moravec a spol. tehdy přivezli šest medailí), ale o ty zlaté se zase postaraly ženy. Kromě Sáblíkové, která zopakovala triumf na pěti kilometrech, také snowboardcrossařka Eva Samková (dnes Adamczyková).
A olympiáda v Pchjongčchangu v roce 2018? To byla záležitost Ester Ledecké. Její zlato z lyžařského super-G šokovalo celý svět. A když pak opanovala i paralelní obří slalom na snowboardu, stala se první ženou, která na zimní olympiádě zvítězila ve dvou různých sportech.
V roce 2022 v Pekingu pak svůj snowboardový triumf zopakovala a prozatím tak uzavřela sérii pěti zimních olympijských her, z kterých české ženy přivezly zlato.
A co letos? Bude tahle dívčí válka v italském Miláně a Cortině d’Ampezzo pokračovat? Třeba se konečně přidá i někdo z mužů. Podobný příběh jako před lety Sáblíková píše mladý rychlobruslař Metoděj Jílek. V začátku sezony válcoval soupeře i české rekordy, a pokud mu forma vydrží až do Milána, může být horkým adeptem. Třeba i na zlato.
Další mužské naděje už jsou spíš v oblasti teorie. Hokejisté? Medaile snad, ale zlato je hodně vysoko. Sjezdař Jan Zabystřan? Muselo by se mu všechno sejít, tak jako ve Val Gardeně, kde vyhrál závod Světového poháru. Nebo někdo z biatlonistů? Stát se může všechno, ale to i ostatním.
Ale především: Ledecká, Adamczyková nebo třeba i Sáblíková ještě určitě neřekly poslední slovo.