To se jim může vyplatit či nevyplatit v době odchodu do důchodu. Protože pokud bude důchod malý, mohou mít nárok na některou ze sociálních dávek. Takže stát od živnostníků vybírá minimum a zároveň je musí v nouzi saturovat. Je to spravedlivé? Nikoli, zaměstnanec si nemůže sám volit výši odvodu, musí platit a daňová optimalizace jej míjí.