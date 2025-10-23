Macinka, sponzor a CHKO Soutok. Jak by mohla protizelená ideologie zakrýt střet zájmů

I nekonformista, který ocení šťavnaté nadsázky a černý humor, se může pozastavit nad jinými věcmi. Třeba nad tím, že – a hlavně proč – se Macinka chystá, že jako ministr zruší Chráněnou krajinnou oblast Soutok, tedy zvláštní ochranu „Moravské Amazonie“.
To není téma ryze ideologické, i když Macinka (a též Andrej Babiš) k tomu tak přistupují. Jak píše web iDNES.cz, strana Motoristé sobě dostala před volbami milionový sponzorský dar. Věnoval jí ho František Fabičovic, majitel firmy Alcadrain (výroba sanitární techniky), obory Obelisk zasahující do chráněné oblasti, veřejně známý odpůrce vzniku CHKO Soutok a rodák z Břeclavska tak jako Macinka.
Mezi „zelenou krví“ a sponzorem
Tady už nejde o provokativní výroky o „zelené krvi“, ale o to, co zavání střetem zájmů. Zda to střet zájmů skutečně je, nebo není, nechme povolanějším. Podívejme se raději na CHKO Soutok.
„Nezbude ani květinka!“ Protestující v Brně odmítají Macinku na životním prostředí
Že se proti jejímu vzniku zdvíhal odpor, se ví. Ale dávalo by smysl rušit celou CHKO o ploše 125 km2 kvůli Fabičovicově oboře Obelisk? Zprávy v médiích o té kauze mohou působit poněkud matoucím dojmem. Čteme-li slovní spojení „CHKO Soutok“ a „obora“, leckoho napadne, že jde o ohromnou oboru Soutok, tvořící jádro celé CHKO. Ale není to tak.
Obora Obelisk se nachází na samém severním (vnitrozemském) okraji CHKO, v její oddělené části, která je blíže k Pálavě než k soutoku Dyje s Moravou. Zabírá areál asi 5 km2, z čehož do chráněné oblasti spadají asi 4 km2. Jinými slovy, obora Obelisk tvoří jen tři procenta rozlohy celé CHKA Soutok. Navíc při jejím červnovém vyhlašování bylo jasně řečeno, že CHKO nebude mít na fungování obor vliv (pouze zamezí vzniku obor dalších).
Úhrnem. Pokud obora pana Fabičovice zabírá jen tři procenta rozlohy chráněné oblasti, a to na její úplné periferii mezi Lednicí a Podivínem, nebylo by snazší zmenšit areál CHKO o ona tři procenta než rušit celou CHKO Soutok? Zmenšit ji o ten kousíček rozlohy, který stejně podléhá pravidlům ochrany, ač myslivecké?
„Poteče zelená krev“? Ale ministr nemá být bodrý strážce národního parku v obleku
I my jsme tu CHKO slíbili zrušit
Možná bylo, možná nebylo. Pro člověka, který nezná místní poměry, je to těžké posoudit. Ale kdyby se tak stalo, kdyby byla CHKO zmenšena o ona tři procenta rozlohy, bylo by očividné, že stát vyšel vstříc podnikateli a majiteli obory Fabičovicovi. To by se těžko okecalo, že.
Pokud by se ale prosadilo zrušení celé CHKO Soutok, působilo by to jinak, i kdyby jádrem věci byla vstřícnost k jednomu podnikateli. Působilo by to tak, že „politik s motorovou pilou“, jak se říká v Jižní Americe, či „politik slibující zelenou krev“, jak se říká u nás, prosadil svou vizi. Nejenom svou vizi, ale i svůj slib voličům. V takové situaci se teď ocitá Petr Macinka.
Pohledy na věc se nevyhnutelně budou lišit. Prosazuje Macinka jako ideolog svou vizi (ořezat přepjatou ochranu přírody)? Nebo ta ideologická vize zakrývá přízemnější cíle (vyjít vstříc sponzorovi)? Je otázka, do jaké míry mu pomůže postoj Andreje Babiše, který se sám k této vizi hlásí. „Nesmyslný a škodlivý Soutok jsme slíbili zrušit i my,“ řekl pro iDNES.cz. „Mohu vás ujistit, že moje vláda se bude řídit výhradně podle toho, co je správné a k čemu jsme se zavázali občanům.“
Říše vody a nekonečných lesů. Nová CHKO Soutok zaujme unikátní přírodou i řopíky
Co s tím? Můžeme to kritizovat, jako třeba slovenský webový diskutér, jenž napsal: „Česká politika se po volbách ‚slovakizuje‘. Naše vláda dělá jen správné věci, a co je správné, o tom rozhoduji já. Váš Babiš.“
Můžeme se podivovat nad argumenty jiných diskutérů. Třeba nad tímto: „Srovnám-li kvalitu těchto území před 40 lety a dnes, tak bych chtěl vrátit čas alespoň do těchto území, jež byla tehdy mnohem přívětivější pro lidi a v neposlední řadě i pro rostliny a živočichy.“ Pane jo, to už zapomněl, že před 40 lety tomu kraji vládli pohraničníci? Že soutok Dyje s Moravou byl nepřístupný? Že na rakouském břehu Dyje jsou stále pomníčky?
Ale to je asi tak vše, co s tím můžeme dělat.