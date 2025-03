Případ nežádoucí iniciativy. Příslušný ministr by měl zjednat pořádek

Informace médiím poskytl vedoucí Správy CHKO Brdy Bohumil Fišer. Bobři předběhli plánovanou revitalizaci Klabavy v CHKO Brdy. Ušetřili miliony a vytvořili mokřad, pochvalují si média.

Zde je třeba zpozornět. Jak to, že „předběhli plánovanou revitalizaci Klabavy“ a co to znamená, že „ušetřili miliony“?

Klabava s délkou toku 51,2 kilometru je středně velká řeka. Vodní stavba na takové řece spadá do působnosti zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, případně dalších souvisejících předpisů, například zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Moc by mě zajímalo, zdali se bobři obrátili na příslušný vodoprávní úřad s dokumentací, zahrnující stavby, hydrologické údaje a posouzení vlivu na vodní režim a ekosystém (§ 55a vodního zákona).

Revitalizace Klabavy jistě vyžaduje Jednotné environmentální stanovisko (JES) a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). O to hůř, že se bobří hráze nacházejí v chráněné krajinné oblasti. Je pochybné, že si bobři obstarali závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (krajský úřad, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR nebo správa národního parku, podle lokality).

Případ je o to vážnější, že se revitalizace Klabavy chystala. V běhu už určitě byly mnohé z uvedených povolovacích procesů, naběhly nemalé náklady, škody jsou tudíž vyčíslitelné. Místo oslavných statí z pera nezodpovědných pisálků by byl na místě apel na ministra Petra Hladíka, aby zjednal na Klabavě pořádek. Je kupodivu, že tentokrát zaspaly i Děti země, které zatím tak důsledně vystupují proti vybočení ze složitého právního kolejiště. Už při prvním bobřím hryzu tu měla být blanketní stížnost, ten mocný nástroj, který se tak osvědčuje k paralyzování stavební činnosti na mnoha jiných místech!

Ještě štěstí, že ne všude vládne taková liknavost a benevolence k jednání nezodpovědných jedinců. Příkladem může být ministerstvo obrany, konkrétně Jana Černochová, která neváhala se spojit napříč politickým spektrem se soudruhy z ANO a Okamurovy SPD, aby učinila přítrž nežádoucí dronové iniciativě občanů s podporou armádních činitelů. To by tak hrálo, aby občané jen tak o své vůli podporovali armádu a pomáhali Ukrajině! Věřme, že se pan Hladík chytí za nos a vyžene bobrům iniciativu z jejich střapatých kokosů. Pořádek muší bejt!