Poteče v KRNAPu „zelená krev“? Škrty se dotknou turistiky, v duchu ekologických radikálů

Ale společný jmenovatel zůstává. Jaký zájem může mít strana, jež si sama dá do názvu lásku k motorům, na přírodě, její ochraně, ekologickém vzdělávání a podobných věcech?
Když se řekne příroda a motoristé, ba přírodní rezervace a motoristé, leckdo si představí arogantní hipstery, vyrážející do rezervace na svých motorkách, čtyřkolkách či v terénních vozech. Takové případy tu byly a právě kvůli nim se zvedala maximální výše pokut.
Jistě, toto jsou jen spekulace. Praxi s Motoristy na MŽP teprve poznáme. Ale jedna vlaštovka už přilétla. Nenápadná zpráva ČTK informuje o chystaných škrtech pro národní parky. Škrty iniciovalo ministerstvo financí a služebním postupem – skrze ministerstvo životního prostředí – se o nich dovídají v národních parcích. Zatím v krkonošském (KRNAP).
Když šetřit, tak na cestovním ruchu
Zadání vlády je jasné. Šetří se všude a škrty ve Správě Krkonošského národního parku mají postihnout 14 z 238 kmenových zaměstnanců. Kteří to budou? Tady to začíná být zajímavé, neboť o tom rozhoduje právě správa NP.
Přírodě to nepomůže, ale lepší než Turek, reaguje opozice na kandidáta Červeného
A Správa KRNAPu – dle slov jejího mluvčího Radka Drahného – uvažuje takto. Pro národní park je prioritou uchování přírody a péče o ni. Samozřejmě, to je dáno ze zákona. Takže je-li Správa Krkonošského národního parku tlačena k rušení pracovních míst, určitě to nebudou místa těch, kteří pečují o přírodu.
V úvahu prý připadají pracovní místa „v činnostech spojených s turistickou infrastrukturou, cestovním ruchem, vzděláváním či pořádáním akcí pro veřejnost“. Takhle to shrnuje ČTK. Jinými slovy, budou-li muset národní parky (nyní je ve hře KRNAP, ale nebude jediný) šetřit na pracovnících, ušetří především tam, kde jde o rozvoj turistiky, cestovního ruchu, prostě lidských aktivit. Odkud tento argument známe?
No jistě, od zelených radikálů. To radikální ekologisté považují za největšího škůdce přírody i její ochrany člověka a lidské aktivity. Ta logika je zřejmá hlavně v národních parcích. Čím méně lidí do unikátních a chráněných oblastí vstupuje, tím lépe.
Je ministr Červený dost zelený? Pane prezidente, nic ve zlém, ale už ho netrapte
Právě tato logika vede k rozšiřování prvních zón národních parků, bezzásahových a veřejnosti nepřístupných území. Ta logika má své oprávnění. Je-li hřeben Krkonoš jedinou zachovanou ukázkou horské tundry a arktické přírody u nás (pozůstatek dob ledových), nelze tam volně pustit „stáda turistů“, že.
Nebo Šumava. Je-li v Česku zachováno pouze pět karových jezer (pozůstatek dob ledových) a všechna jsou v Národním parku Šumava, je logické, že přístup k nim je pro lidi omezen na čelní morény, de facto „hráze“ jezer. Prostě čím méně lidí, turistů, tím lépe.
„Čím méně lidí, tím lépe“
A teď jsme u toho hlavního. Pokud se škrty v ochraně přírody v praxi projeví především tak, že budou rušena pracovní místa spjatá s turistickým ruchem, bude to vlastně krok k naplnění logiky „čím méně lidí, turistů, tím lépe“.
Příroda přežije i dvacátého ministra životního prostředí. Byla tu před nimi a bude i po nich
Chtěli snad právě toto Motoristé? Toť otázka. Možná chtěli spíše opak. Řečenou s nadsázkou, možná v hloubi duše chtěli, aby se po krkonošské tundře či kolem ledovcových jezer Šumavy mohli prohánět hipsteři na motorkách, čtyřkolkách či terénních autech.
Ale Motoristé chtě nechtě tleskají škrtům ve svém resortu ŽP, i když vědí, že o rušení konkrétních pracovních míst budou stejně rozhodovat správy národních parků, i když mohou tušit, že správy národních parků raději ušetří na pracovních místech spjatých s cestovním ruchem než na místech nezbytných pro ochranu přírody. Pak se Motoristé nemohou divit, že v praxi vyrážejí směrem, kterému by zatleskali i zelení radikálové. Tedy směrem k tomu, aby v národních parcích ubyla lákadla pro lidi.