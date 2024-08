Zkamení i 21. srpen? Nápis „Běž domů, Ivane“ si můžeme přečíst jako vládní sebekritiku

Je to zákonitost, kterou nelze obejít. Před pražským rozhlasem už hovoří i prezident, který před rokem 1989 okupaci Československa schvaloval, aby nám dnes kázal o demokracii a hodnotách. Oslav se chopily nejrůznější agentury, jež vymýšlejí, jak provádět „zábavnou osvětu“, která by zároveň připomínala historické události a zároveň vhodným způsobem prováděla aktualizaci, abychom věděli, co si máme myslet.

Laskaví čtenáři prominou, ale minulý režim to nedělal jinak, respektive dělal, ale s jinými znaménky, metody se dost podobají. Je samozřejmě otázka, zda je možné z téhle pasti petrifikujících výročí vůbec uniknout a připomínat si je trochu živěji.

Naštěstí se dost podobají i efekty těchto špatně skrývaných oficialit, takže si neonový nápis „Běž domů, Ivane“ můžeme přečíst jako vládní sebekritiku, důrazný vzkaz místopředsedovi vlády, který zpackal digitalizaci stavebního řízení.