Zklamání z Martina Kupky a schizma, které zatěžuje stát. Jak to dopadne?

Úhel pohledu   13:00
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Vysvědčení vlády Andreje Babiše v rukách šéfa ODS Martina Kupky. | foto: FB Martina Kupky

Martin Kupka byl místopředsedou ODS nepřetržitě od roku 2014. Ve Fialově vládě na sebe upozornil úspěšným výkonem funkce ministra dopravy, což ocenil i jeho předchůdce Karel Havlíček. Navíc se Kupka odlišil od mnoha politiků nebývalým zvládnutím českého jazyka ve veřejných vystoupeních, takže se stal neformálním mluvčím vlády.

Ne snad, že by se na dopravě v jeho éře nedalo leccos zlepšit – výstavba dálnic byla dost drahá a odpočinková místa chyběla. Bylo ale zjevné, že se zrodila nová politická hvězda ODS.

A tak se Kupka dostal i do čela strany. Předcházela tomu však volební porážka Fialovy vlády. Ta si ji zdůvodňovala i neschopností mediálně prodat své úspěchy, jíž se právě Kupka snad nejvíc vymykal a často mluvil i za jiné ministry. V nové roli teď před ním stojí úkol naplnit krédo J. F. Kennedyho z jeho Profilů odvahy, že rozvoji země přispívají nejen ti, kdo jsou u moci, ale stejně tak i ti, kdo této moci oponují.

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Kupka se této role ujal a média mu pro to vytvořila dostatečný prostor. Po půl roce se ale zdá, že ji zatím plní nepříliš přesvědčivě, i když k tomu měl nejlepší předpoklady. On však bohužel v dosavadním stylu svých vystoupení nepokračoval, ale přitvrdil, což se neobešlo bez jistých emocí; prostě se změnil. Nevím, jestli to bylo z jeho vlastního rozhodnutí, nebo mu to někdo poradil. Chybí ale přesvědčivost a nové náměty, jak získat zpět voliče a přesvědčit nové.

Ale nejde jenom o ODS. Zdeněk Hřib vyčítá nové vládě, že se nestará o bydlení, aniž by bilancoval, co v této oblasti udělali jeho Piráti, když to tři roky měli ve vládě na starosti, než se s nimi Fiala rozloučil. Vít Rakušan se v plnění oponentní role od Kupky příliš neliší, ale jako předseda STAN má v současné ekologické krizi se svými starosty vzácnou příležitost přispět ke zvelebování našich obcí a měst, což se již daří a promítá do volebních preferencí.

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Dosavadní nízká účinnost opoziční politiky vede k dojmu, že hlavním jejím představitelem je prezident Petr Pavel. Podle vlády to potvrzuje blízkost jeho názorů na podstatné problémy s názory opozičními. V opozičních řadách má Pavel i svou voličskou základnu, i když by se mnoho jeho voličů našlo i mezi stoupenci ANO.

Vytvořilo se tak schizma, hrozící rozkol, který komplikuje rozvoj země. Ústavní soud jej může řešit jen zčásti, je v moci hlavních protagonistů, a to nejen představitelů stran a hnutí, ale hlavně Strakovky a Hradu. Což neznamená, že se mají jen držet v šachu.

Autor je sociolog a publicista.

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