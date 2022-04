Zkostnatělé instituce. Jaký význam mají OSN či WHO, když nic nedělají?

Stejnou otázku by si v uplynulých desetiletích mohly položit miliony lidí v Africe, jihovýchodní Asii nebo na Balkáně. Složení Rady bezpečnosti vzniklé po druhé světové válce v žádném případě nemůže vést k zásadním krokům, které by rozpolcený svět dělaly bezpečnějším. Klíčová rozhodnutí se budou dělat spíše ve Washingtonu, Pekingu a Moskvě než v Bruselu, Londýně, Berlíně nebo Paříži, natož v budově OSN v New Yorku. Tam přes ruské veto neodsoudí ani Vladimira Putina, jehož americký prezident Joe Biden nazývá řezníkem a válečným zločincem.