Zkušenost z Jižního Bronxu: Děs ze smradu z pálícího se cracku je nezapomenutelný

Není vyloučené, že jsem si z doby před, počkejte, skoro 40 lety, kdy jsem dělala „socpracku“ v Jižním Bronxu, odnesla mírné trauma. „Cracková éra“ tam zrovna vrcholila a tenhle smrad se vznášel všude, pronikal do všeho. Připomínal štiplavý zápach hořícího plastu, ale já v něm cítila i něco hlubšího, děsivějšího.
Zoufalé skřeky třináctileté Eileen, ochotné prodávat své mládí komukoli, kdo nabídl dva dolary, anebo – což by uvítala víc – jediný krystal té sračky. Podivně tiché, měsíc staré děti, tak slabé a podvyživené, že nedokázaly ani nahlas plakat.
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Udělám ti vedruvzdorné děti. Když vedro působí trochu jako halucinogen
(Tenkrát si všichni, od zdravotníků přes sociální pracovníky až po policii mysleli, že jsou to oběti „crackového syndromu“, který si nadosmrti ponese každé dítě, jehož matka v těhotenství kouřila crack. Tyhle děti jako by se už rodily s typickým uhýbavým pohledem v očích a nedůvěrou ke všem a ke všemu. Následující desetiletí ukázalo, že „crackový syndrom“ neexistuje a že se tyhle děti rodily „jen“ podvyživené a s tragickým nedostatkem vitamínů a stopových prvků. Bylo možné je vyléčit.)
Vidíte, jakou moc má nade mnou ten pach? Zatáhl mě do uličky paměti, než jsem se stačila podruhé nadechnout.
Před naším kostelem, na krytém patiu, se „usalašili“ dva chlapi, spíš mladší, ale už dost zničení. Během chvilky si kolem sebe stačili vyrobit úctyhodný bordel. A můj nos se nemýlil: hladově šlukovali ze zařízení, jemuž se v Bronxu říkalo cracková dýmka. Smrad, který u mě už 40 let spolehlivě vyvolá nevolnost, se šířil po okolí.
Bylo pozdě večer a K. se ještě nevrátil z práce. Zavolala jsem tísňovou linku. „Před naším kostelem dva chlapi kouří crack,“ řekla jsem. „Mohli byste, prosím, přijet a požádat je, ať odejdou?“
Dispečer si to nechal dvakrát opakovat a pak se zeptal: „No, a zkusila jste jim to říct sama?“
„Jsem jedna. Oni jsou dva a kouří crack. Ne, nebudu jim to říkat sama.“
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Nakonec dispečer slíbil, že policejní jednotka přijede do hodiny. Podle mé zkušenosti to znamená, že nepřijedou do hodiny – nepřijedou vůbec a za hodinu vám volají, že bohužel měli spoustu práce. Tentokrát tu ale byli za pár minut. Urostlý policajt nejspíš z Jamajky a drobná blondýnka, oba v kevlarových vestách.
Chlápci se tvářili překvapeně, když je dva policisté požádali, aby uhasili to, co kouří, a odebrali se pryč. Spustili obvyklou písničku, že tohle je přece kostel, a ten má povinnost pomáhat potřebným, ale nakonec se zvedli a za stálého nadávání odkráčeli. Nechali po sobě binec a rozkopli květináč, ale to je drobnost. Byli pryč.
Policistka mě pochválila, že jsem je volala. „Kdybyste je tu viděla zas, znovu nás volejte. Můžou být nebezpeční. Ale jak jste poznala, že kouří crack?“