Vedle geopolitických aspektů a válečných konfliktů růstu pomáhá zvýšená inflace, vysoké zadlužení a deficity vlád, a také postupný úpadek dolaru. Někteří očekávají, že magická meta 4000 dolarů za unci padne ještě letos, „při nejhorším“ příští rok a za deset let by podle některých analytiků mohla být klidně na dvojnásobku.

Není divu, že vyšší cena zlata vyvolává novodobou zlatou horečku. Třeba u některých centrálních bank (včetně té české), které navyšují zásoby zlata ve svých rezervách. Podle zprávy Evropské centrální banky (ECB) přibylo v trezorech centrálních bank jen za loňský rok 1000 tun zlata. Tento růst představuje rekordní tempo a dvojnásobek průměrné roční úrovně zaznamenané v předchozím desetiletí, uvedla ECB.

Zlatou horečku ale vidíme i u těžařů, když na zlaté vlně „jede“ skoro celá Afrika, tedy ty její části, kde jsou ložiska žlutého kovu. Největší producent na černém kontinentu, kterým je Ghana, očekává, že do konce roku 2026 zdvojnásobí hodnotu kovu, který získává od drobných těžařů, na 12 miliard dolarů.

Výrazně navýšili svoje těžební výkony i horníci v Zimbabwe. Rekordní dodávky hlásí i etiopská centrální banka. A v některých regionech Demokratické republiky Kongo zase tlačí povstalecké skupiny na běžné občany, aby se zapojili do těžby a vydělali na prudkém růstu cen.

Zlato od Zlatých Hor

A zdá se, že zlatá horečka by se mohla přelít i do Česka. Podle průzkumu státního podniku Diamo poblíž Zlatých Hor (taky kde jinde, že…) na Jesenicku je totiž v tamním ložisku více zlata, než se původně předpokládalo. Z předběžných průzkumných vrtů, o nichž podnik informoval zastupitele města, vyplynulo, že by v zemi mohlo být kolem čtyř tun zlata. Pokud by došlo k jejich vytěžení, tak to podle vyjádření starosty obce představuje zhruba devět miliard korun.

Ačkoli jde již o ekonomicky zajímavé množství, tak zlatou horečku dost možná uhasí odpor obyvatel z obce i okolí. Nemluvě o tom, že starší štoly jsou využívány pro léčebné účely. Každopádně Diamo zatím oficiální závěry svých nových průzkumů nezveřejnilo, jako první by je měla dostat dozorčí rada podniku a posléze i vláda.

Otázkou je, zdali se kvůli zisku několika miliard (a to ještě rozloženo do několika let) obnova těžby se všemi jejími negativními důsledky vyplatí. Navíc jakékoli pozlobení veřejnosti, byť třeba jen lokální, by nemuselo před volbami vrhat na vládu dobré světlo. (Nemluvě o tom, že vládní koalice hasí průšvih s digitálním zlatem.)

Autor je šéfredaktorem ekonomického online magazínu Peak.cz