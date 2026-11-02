Na Dušičky o zlém umírání v Česku. Proč stále nemáme zaručené právo na paliativní péči?

V dobách minulých se lidé modlili za milost dobré smrti. Náš materialistický současník před smrtí prchá, prchá… a neuprchne. Jak zpozdilí jsme vůči vyspělým státům EU – ale raději se schováváme za železnou oponou vlastní ignorance. Nechutné umírání v podmínkách přetechnizované medicíny si západněji od nás uvědomili už dávno a nazvali je dysthanasií – zlým umíráním. Skandály řešila i justice, například francouzský zákon zakázal takzvanou terapeutickou zběsilost, tedy provádění mučivě marných lékařských zákroků na pacientech v terminální fázi života. A ačkoli hospicové péče není nikde dost, péče paliativní, tedy milosrdná, bývá psaným pravidlem.
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Někdo chce odejít bez rodiny, říká miliardářka z hospicu. A jak je to s otevíráním okna kvůli duši?
Ne tak u nás. Častováni růžovými historkami ČT a spol. se domníváme, že zemřeme-li kdy vůbec, proběhne to rychle, doma nebo v hospici. Opak je pravdou – tak odcházejí jen šťastlivci, většina umírá v nemocnicích. Jistě, mnohé LDN jsou skvělé. Ale nejsou-li, může to vypadat, jako by došlo ke spiknutí tupé necitelnosti.
Lékaři nebyli v paliativní péči dost vzděláváni, sestry jsou nevolnice zrůdně zbujelé byrokratické dokumentace, v níž musí vychvalovat, jak vzorně pečují: není divu, že převáží syndrom vyhoření a nemocný nepocítí milosrdnost úsměvu, pohlazení, doprovázení (milosrdenství si naopak uchovávají ošetřovatelky a uklízečky).
Zde umírá se v erární opuštěnosti. Následně se proležené tělo zabalí, erárně sebechvalný chorobopis sváže špagátkem a pietně se archivuje. Co se sociálních zařízení týče, jen některá jsou na dopečování zdravotnicky připravena. Jinde personál vyvolává 155 – a rychlá zdravotnická pomoc se nezabývá než převozem nešťastníků na akutní oddělení, kde se umírá i „na hadičkách“, zpomaleně, v mumraji, v neonové záři, všem na očích, ale opět v osamění.
A nebylo by to Česko, aby se tragédie nemíchala s hořkou fraškou. V zimě tohoto roku vznesla skupina zákonodárců v Senátu návrh, aby byla paliativní péče garantována zákonem. V Česku nepřekvapí, že návrh byl pohaněn a smeten „k doprozkoumání“, tedy ad acta. Věčné české heslo zní: Neučit se z cizích zkušeností! Nutno říci, že promptně reagovalo ministerstvo zdravotnictví: předložilo tzv. Strategii rozvoje paliativní péče v ČR do roku 2035, za kterou si ministr a jeho reformní tým jistě upřímně stojí. Plán hovoří o nutnosti zabezpečit 60 000+ případů ročně, jde ale jen o zbožné přání, bez zákonného rámce, bez jasné povinnosti plnění.
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Nestačí nové postavit, ale i staré zbourat. Reforma zdravotnictví, jaká tu ještě nebyla – jen ji prosadit
Doporučení pro všechny zainteresované: jediné právo, kterým disponujeme, je tzv. dříve vyslovené přání. Zde stanovme, co zakazujeme, aby se námi v konečné fázi života provádělo. A určeme si zástupce, který bude na dodržení bedlivě dohlížet – pohrozme i advokátem! Ale hlavní je volat po co nejstručnějším zákonu, například: „KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA KVALITNÍ PALIATIVNÍ PÉČI A DŮSTOJNÝ KONEC ŽIVOTA.“
Jde opravdu o příliš mnoho.
Autor je gerontopsychiatr a publicista