Nikdo sice přesně neví proč, ale k nám prostě patří mrkev

ZLIV (Jihočeský kraj) Naše město s přibližně třemi tisíci šesti sty obyvateli, ležící deset kilometrů severozápadně od Českých Budějovic, by se mohlo pochlubit celou řadou typických krajových specialit. Existuje ovšem potravina pro něj zcela jedinečná, originální, ba doslova legendární.

Malá hádanka. Jde o kořen. Sice ne kouzelný, ovšem svými účinky pro lidské zdraví velmi blahodárný. Používá se v léčitelství při šerosleposti, močových kamenech a revmatických zánětech kloubů. Šťáva z kořene pomáhá také při ischemické chorobě srdeční. Obsahuje totiž důležitou vlákninu a podporuje vylučování cholesterolu z těla. Ano, hádáte správně – je to mrkev!

V celém okolí se Zlivi léta přezdívá Mrkvanov a zdejším obyvatelům Mrkvani. Proč? To s jistotou nikdo neví. Existuje totiž celá řada vysvětlení a variant, jak město k této přezdívce přišlo. Základ mají všechny společný. A to, že u zlivského kostela kdysi vyrostla mrkev. Jakým způsobem se ale do místních záhonků dostala, v tom už selegendy liší.

Nejčastější, i když nikdy nepotvrzenou, teorií je, že sedláci z Hluboké nad Vltavou dodali zlivským sedlákům místo semínek květin, které měly zkrášlit okolí zdejšího kostela, semínka mrkve. Kolem kostela pak vyrostla zelenina a obyvatelé Zlivi se stali předmětem posměchu. Další, rovněž nepravděpodobná, říká, že kolem kostela byla omylem mrkev vyseta místo trávy.

Pravdivou, navíc zápisem z roku 1801 písemně doloženou, variantou patrně bude, že jedna ze zlivských nevěst dostala věnem kromě dalších darů také „osm záhonů na návsi, kde se pěstuje mrkev“. Tato věta dokládá, že pěstování mrkve zde bylo tradiční a sedláci využívali veškerou volnou půdu k obživě. Jisté tedy je, že mrkev kdysi na staré zlivské návsi skutečně rostla. Pravděpodobně se sem ovšem nedostala ani omylem ani žertem.

Vypráví se, že označení „Mrkvani“ bylo v minulosti příčinou nejedné hospodské rvačky s přespolními. Dnes už by ale rozhodně důvodem konfliktu nebylo. Všichni ho bereme s nadsázkou. Důkazem toho bude i letošní jubilejní desátý ročník městských slavností, které nesou příznačný název: Slavnosti mrkve. A právě na nich bude možné najít, ochutnat a poznat mrkev skutečně stokrát jinak.

Mrkev jako pochoutku, jako lék, jako herní motiv, mrkev jako symbol nadhledu a sebeironie, mrkev jako pomocník. Ve všech těchto podobách se lze s touto kořenovou zeleninou seznámit na slavnostech, které vznikly a dál úspěšně pokračují také díky pravidelné podpoře města Jadernou elektrárnou Temelín Skupiny ČEZ. A jak jsem již nastínil, ochuzeny nebudou ani vaše chuťové buňky. Podávají se zde třeba mrkvové koláče, mrkvové šťávy, mrkvová zmrzlina a řada dalších pochutin z mrkve. Její použití v klasické kuchyni zde tradičně předvádějí tuzemské kulinářské špičky.

Předpokládaný termín letošního ročníku Slavností mrkve je 15. srpen, kdy současně oslavíme také 60. výročí povýšení Zlivi na město. Pokud budete tou dobou v našem kraji, určitě se přijeďte podívat.