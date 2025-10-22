Loupež v Louvru a nevyčíslitelnost ve vyčíslitelné době

Zní tudíž jako naprostý anachronismus, když se o nějaké věci říká, že má nevyčíslitelnou hodnotu. Jenže zrovna v neděli, když za bílého dne ukradli v Louvru kolekci šperků z napoleonské doby, byla evidentně jejich zásadní vlastností nevyčíslitelnost jejich hodnoty. Alespoň tak to tvrdily všechny zprávy.
Ta loupež byla jak vystřižená z románů o lupiči-gentlemanovi Arsenu Lupinovi. Žádný hollywoodský kousek plný sofistikovaných technologií, v jakých si libuje George Clooney se svými parťáky, kde lupiči kličkují mezi laserovými paprsky, senzory váhy, tepoty a kdo ví jakých dalších vymyšleností scenáristů.
V Paříži stačil náklaďák s výsuvným žebříkem, řezáček na sklo, elektrická pilka, pytel na šperky a dva skútry, aby bylo na čem ujet. Než na ně lupiči nasedli, stačili jeden kousek nevyčíslitelné hodnoty – císařskou korunu – z pytle vytrousit. Celá akce netrvala ani osm minut.
Proč byly šperky označeny visačkou nevyčíslitelnosti, vlastně není nijak definováno. Kvůli tomu, že jeden z nich kdysi obepínal šíji císařovny Evženie, ve své době považované za nejkrásnější ženu světa, to pravděpodobné není. Jejich nevyčíslitelná hodnota spočívá spíše v jedinečnosti jejich existence, a tudíž v podstatě neprodejnosti.
Co s takovým lupem? Pokud nevěříme v romantickou vizi objednatele, který se s ním hodlá kochat sám a v temné sluji, nezbývá než se smířit s verzí, že lupiči mají v úmyslu z věcí nevyčíslitelné hodnoty učinit věc s hodnotou vyčíslitelnou.
Jak na to, vysvětlil v BBC expert, kterého televize představila s dojemnou politickou korektností: Larry Lawson, bývalý lupič šperků. (Tedy, vypadal spíše jako seriózní penzista mého věku: pleš, brýle, svetr ke krku, žádný zestárlý Lupin nebo Clooney.) Že je profesionál, však napovědělo, když řekl, že jemu by ta koruna z pytle nevypadla.
Trvale vyčíslitelnou hodnotu ukradené šperky mohou podle pana Lawsona získat buď trvale nebo dočasně. Trvale, když se náhrdelník, náušnice, tiára i brože promění ve skoro 9000 diamantů, 38 smaragdů, 34 safírů, 212 perel a – to odhaduju – tak kilo zlata. Dočasně vyčíslitelnou pak, když lupiči počkají, až se ozve pojišťovna, ale může to být i filantrop, který na nalezení šperků vypíše odměnu a toho, kdo je donese, se nebude ptát, jak k nim přišel.
Pan Lawson říkal, že s pár takovými čekateli se v kriminálu potkal. Doufejme, že ví, o čem mluví, a dojde na druhý scénář, který šperkům jejich nevyčíslitelnou hodnotu zas vrátí. Na to, že by jim ji vrátilo policejní pátrání, nikdo zjevně moc nespoléhá. Natož na algoritmy.